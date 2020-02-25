馬哈蒂爾突然辭職　馬中投資項目增變數

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）2月24日突然辭職，和兩年前當選首相一樣令世界大感意外。英國廣播公司（BBC）報道，馬哈蒂爾的辭職對馬中關係帶來變數。

馬哈蒂爾是馬來西亞政壇資深人物，2018年以92歲高齡參選、勝選，再度出任首相，此番不但辭去首相職務，還辭去了土著團結黨（Bersatu）主席職務。（Getty）

「逼宮」和「背叛」

馬哈蒂爾24日向國王遞交辭呈，馬來西亞首相辦公室發佈的聲明中，沒有透露任何其他細節。目前不清楚誰將接替首相職務，也不清楚是否會舉行新的大選。

據信馬哈蒂爾請辭與傳聞的組建新執政聯盟有關。這個傳聞中的新聯盟將不包括馬哈蒂爾的指定接班人安華（Anwar Ibrahim）。

安華23日指摘馬哈蒂爾和他擔任主席的馬拉西亞土著團結黨謀劃組建新的執政聯盟而將他排斥在外，是「背叛」。

由於部分成員的退出，原由馬哈蒂爾領導的執政聯盟「希望聯盟」破裂。《馬來郵報》24日報道，民主行動黨領導人林冠英說，馬哈蒂爾辭職是為了抗議和巫統等反對黨組建新政府的「陰謀」。

馬來西亞東海岸鐵路線是「一帶一路」計劃的旗艦項目之一，馬哈蒂爾就任首相後叫停項目，要求重新談判，最終中國做出讓步，項目在2019年4月15日重啟。（Reuters）

馬中關係

馬哈蒂爾2018年5月再度出任首相，8月首次訪華，明確表示支持「一帶一路」，支持雙邊合作，望藉中方投資，改善馬來西亞經濟及財政狀況，但也希望中國「體諒」馬來西亞需要處理國內的一些問題。

馬哈蒂爾政府承諾將啟動前任政府與中方協議的項目，包括東岸鐵路線、馬六甲重要航運路線附近的深海港口和一個巨大的工業園區、連接新加坡與馬來西亞首都吉隆坡的新隆高鐵、中國石油天然氣管道局承建的輸油管和輸氣管、中國中車提供車廂的吉隆坡捷運三號線等。

「親中派」的馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）下台後，馬來西亞新政府的對華政策及已經啟動或計劃中的雙邊合作項目出現變數，包括「一帶一路」旗下的基建項目。馬哈蒂爾曾一度叫停東海岸鐵路線項目，雙方簽署補充協議後恢復工程。馬哈蒂爾辭職是否將給馬來西亞和中國的雙邊關係，尤其是經貿合作，帶來新的變數，令人關注。