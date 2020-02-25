【武漢肺炎】世衛專家稱讚武漢人民：世界欠你們一份情

中國為遏止2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情擴散，對武漢市等採取封城措施，世界衛生組織（WHO）稱，世界欠武漢一份情。

2月24日， 在結束對中國為期9天的考察後，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在北京舉行新聞發布會。考察組中方組長、中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，考察組外方組長、世界衛生組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward），介紹了考察組現場調研的情況。

艾爾沃德提到武漢為抗擊這次疫情所做的犧牲。他說25年前，我曾經到過武漢，評估當地消除另外一種危險病毒的能力。那時的武漢也許比現在小很多，但車水馬龍，熙熙攘攘，是一個充滿活力的地方。人們鬥志昂揚地忙着根除我當時所研究的那種疾病。但兩個晚上前，我和梁教授到達武漢的時候，這裏已經變得完全不一樣。這座有着許多高樓大廈、寬敞的高速公路、現代化的火車站的城市，變得沉寂，彷彿是一座空城。」

他回憶說：「我們駛經一座座高樓大廈，窗戶後面，有1,500萬武漢人，他們幾個星期都待在屋裏，這一切只是為了阻止病毒的傳播。當我們與共事的武漢人說起這件事時，他們告訴我們，『這是我們的責任，我們必須保護世界不被這個疾病侵害，這是我們的責任，我們正在做自己應當做的』。」

他談及中國的疫情時說：「我知道有些人看着那些數字時說『真的發生了什麼事？』但很快地、多個來源的數據指出同一件事。它（個案數字）在減少，而它在減少的原因是已有行動做出。」

艾爾沃德讚賞中國將武漢「封城」的做法，他指這是一個協助扭轉危機的決定：「對武漢人民而言，世界欠你們一份情。這裏的很多人都在經歷一個非常時期，而他們仍在繼續經歷。」

他說在面對一個之前大家對它所不知道的疾病，中國「利用其中一種最古老疾病控制策略。」他形容這個「全政府、全社會的方法」是「非凡的」，以及可能是史上「最進取以及敏捷」的做法。

艾爾沃德說：「世界想要成功抗擊這個冠狀病毒，需要來自中國的經驗與原材料。中國在應對這疾病方面是最有經驗的。它是全球唯一一個扭轉一個嚴重而大型的疫情爆發的國家。」