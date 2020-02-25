韓國疫情｜口罩明起限制出口　應對國內供需

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在韓國持續升溫，為解決國內口罩緊缺問題，政府2月26日至4月30日實施緊急調整口罩和洗手消毒液供應等措施。

韓國的疫情仍然集中在大邱市及慶北清清道郡，然而疫情開始影響到韓國軍方及駐韓美軍，令人擔心會否對該國政府帶來更大的影響。圖為2月24日韓國大邱市一名身穿保護衣的工作人員在一個醫療中心堆放來自確診病人的醫療廢物。（AP）

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這項措施規定，該國從26日起全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10%以內。

食品醫藥品安全處長李儀卿25日在記者會上表示，當前國內口罩每日產量達1100萬片，較前兩周增一倍，但仍面臨供應緊缺問題。政府將嚴格限制口罩出口量，動員所有力量解決口罩供應不足問題。

生產銷售申報制度適用對象也擴大至醫用口罩，醫用口罩生產商需向食品醫藥品安全處申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量；若銷售商向一間商店一天出售一萬片以上的口罩，也需申報售價、銷量及購買方身份。

韓國境內出現口罩、洗手消毒液緊缺現象，要求政府有效管理防護用品流通的輿論日益高漲。韓聯社推測，國內生產的大部分口罩透過包括代購在內多種渠道流向中國，韓產口罩在淘寶等中國主要電子商貿網站熱銷，售價是韓國的兩倍。