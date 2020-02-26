【一分鐘看世界】武肺衝擊經濟、韓意伊疫情、馬哈蒂爾的盤算

今天是2月26日，星期三。
在這個和暖的早上，你需要知道的國際新聞：
武漢肺炎衝散全球經濟
新型冠狀疫情威脅全球，各國除了留意當地是否有確診個案時，亦要注視疫情對經濟的影響。其中多個跨國大型企業勢成為重災區，美股連續兩日錄得大跌市。有專家認為，這場病毒風暴對全球的經濟造成難以想像的破壞……（按此閱讀更多）
新型冠狀病毒疫情對全球經濟帶來巨大影響，美股亦無法倖免。（Reuters）
意大利、伊朗、韓國相繼成為重災區
在這場疫情之中，多國連日的確診人數急劇上升，韓國政府會對新天地教會大約21.5萬信徒進行病毒測試、同時限制口罩出口，確保國內有足夠供應。而伊朗在不足一周內由零宗增至近百宗，甚至有高層官員中招，疫情更波及鄰國。
至於歐洲同樣接連傳出疫情，意大利的死亡人數升至11人，法國亦再有2人確診，世衛專家已經到意大利調查。當地原本採取嚴格的防疫措施，但卻變成重災區。到底這為大家帶來甚麼啟示？（按此閱讀更多）
武漢肺炎：意大利接連出現多宗確診病例，成為全球確診案例第3多的國家，當局因此下令受影響地區「封城」，阻止疫情繼續擴散。（Reuters）
馬哈蒂爾去又來？
馬來西亞總理馬哈蒂爾前日突然宣布辭職，再次震驚政壇。在野黨巫統稱取得足夠議席籌組新政府，這或影響外國在當地的投資。但巫統的如意算盤能否打得響，還要視乎馬哈蒂爾會否留任……（按此閱讀更多）
美印領袖會面
美國總統特朗普訪問印度，其中的重頭戲肯定是與總理莫迪的會談。雙方討論經貿和軍事等議題，特朗普表示會與莫迪簽署30億美元的軍售協議，但外界更關心兩國能否在關稅問題上打破僵局……（按此閱讀更多）
英國與歐盟的「後脫歐時代」
歐盟2月25日指，與英國的「後脫歐時代」關係談判會於3月2日展開，但警告談判過程可能困難重重，而且或受到英國如何處理愛爾蘭邊界問題影響談判成果……（按此閱讀更多）
必看話題文章
美漢為證明「地球是平的」自製火箭 升空實驗意外慘死
日皇德仁稱雅子未康復 「愛妻號」讚皇后在公在私「好顧問」
《上流寄生族》奪奧斯卡 靠這位韓國「最上流」三星家族「金主」
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。