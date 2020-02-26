特朗普把美股下跌歸咎桑德斯或出選總統

美國股市連日下挫，正在印度訪問的總統特朗普（Donald Trump）2月25日把原因歸咎於桑德斯（Bernie Sanders）出選總統，不利經濟發展。

民主黨總統參選人桑德斯目前民意支持度最高，有機會成為民主黨代表出選挑戰特朗普。（Reuters）

受2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情陰霾影響，美股連續第二日大跌。但在印度訪問的總統特朗普，表示美股下跌是由於桑德斯出選總統，令市場憂慮。特朗普表示，若自己成功連任，股市就會「如火箭般」大升。

特朗普又指，白宮已向國會尋求25億美元額外撥款應對疫情，強調疫情在美國得到控制。特朗普又指對國家主席習近平有信心，認為北京非常努力，目前有遏制疫情的跡象。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦指出疫情並非經濟悲劇，不會永遠持續下去。庫德洛強調美國經濟強勁，指即使全球經濟下滑，美國經濟亦能避免出現衰退。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）則表示，疫情會對中國第一季度經濟增長產生顯著影響，中國生產中斷可能波及全球經濟，但目前無法預測影響規模和持續多久。克拉里達強調美國經濟良好，除非前景明顯有變，否則現時貨幣政策立場不會改變。