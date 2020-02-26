韓國疫情│大邱「武漢式封城」行不通　反映中韓兩國差異

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在全球多國大爆發，韓國面對嚴峻疫情，執政黨發言人洪翼杓2月25日提到，政府應在疫情最嚴重的大邱市採取「超強封鎖措施」。但這種類似「武漢封城」措施的言論隨即引來反彈，洪翼杓隨後立刻澄清有關講法。美媒認為，這反映中國與韓國體制上的差異。

武漢肺炎：韓國疫情嚴峻，2月26日一天內新增284宗病例。圖為一名穿工人2月25日在首爾站噴灑消毒劑（AFP）

韓國執政黨、政府和青瓦台25日召開協商會議討論針對大邱市、慶尚北道地區採取高強度防控措施及編制補充預算等，會上決定將大邱和慶北兩地劃為特別管控區，採取超強封鎖措施力阻疫情蔓延。

韓國《朝鮮日報》報道，政府的這番言論，遭到大邱和慶北居民的強烈反對。

洪翼杓之後解釋，所謂的「超強封鎖措施」是阻斷疫情在社區擴散的防疫網，並非「武漢式封城」，亦非任何形式的禁止人員出入。總統文在寅也補充說，不會實施區域封鎖，只會傾盡全力，防堵疫情擴散。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）稱，韓國的相關措施，包括追蹤與檢測可能病者、取消大型公共集會，以及集中全國醫療與財政資源，輔以軍警協助。

報道指出，政治人物馬上收回言論，反映中韓體制不同，「武漢式封城」在韓國行不通，因為中國集權體制所制定的策略，絕非韓國這個密集、民主及政界大鳴大放的國家可用。