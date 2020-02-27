【新冠肺炎．疫情】韓國一天急增505宗單日新高　伊朗多百宗病例

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，繼日本之後，韓國、伊朗及意大利的疫情都有加劇的跡象，其中伊朗、伊拉克、巴林及阿曼都有新增個案，令人擔心中東將成為下一個有大規模傳染的地區。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

意大利疫情持續，部分地區民眾已減少外出活動，以免讓病毒傳播得更快。圖為2月25日意大利米蘭一個市場內，一名女子在選購衣物。（AP）

重點報道：

韓國（South Korea）：韓國2月27日下午公布，當地再增171宗確診個案，若加上政府早上公布的334宗確診個案，意味一天內暴增505宗病例，再創單日新高。目前當地累計確診個案為1766宗。

韓國2月27日也新增一個死亡病例，為一名大邱市的74歲老翁，他本身是新天地教會信徒，2月25日確診，在家中隔離及等待入院，但期間病情惡化，他2月27日趕去醫院，惟在數小時後身亡。當地累計死亡個案升至13宗。

韓國的疫情仍然集中在大邱市及慶北清清道郡，然而疫情開始影響到韓國軍方及駐韓美軍，令人擔心會否對該國政府帶來更大的影響。圖為2月24日韓國大邱市一名身穿保護衣的工作人員在一個醫療中心堆放來自確診病人的醫療廢物（AP）

駐韓美軍同日公布，首次有軍人確診。患者為23歲男子，曾前往位於大邱和慶北的兩個軍營。

大韓航空2月25日表示，公司一名機組人員確診感染新型冠狀病毒，因而決定關閉仁川國際機場附近的辦公室。公司指，收到韓國疾病控制和預防中心通知，有員工確診。暫時未知確診員工曾執勤的航班詳情。

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伊朗（Iran）：伊朗2月27日宣布，該國確診病例增至245宗，死亡人數升至26人，意味該國在一天內急增106宗病例。

當地衛生部發言人表示，當地暫時關閉戲院、停止舉辦文化活動及會議的禁令會延長實施一個星期。在前一天的2月26日，伊朗的確診病例為139宗，死亡人數為19人。

另外，伊朗國會的國家安全及外交委員會主席宗努爾（Mojtaba Zonnour）2月27日宣布確診感染新型冠狀病毒，他正接受隔離檢疫。他發布影片表示，他接受醫療檢查後，成為確診感染者。

據《華盛頓郵報》報道，宗努爾是來自庫姆（Qom）的保守派政治人物，庫姆屬今次疫情的重災區。

宗努爾上傳影片並表示自己成為確診者（影片截圖）

當地衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）亦在24日確診感染。伊朗是目前在中東地區疫情最嚴重的地區，同時也是死亡率最高的地區。

伊朗半官方勞動新聞社報道一名來自聖城庫姆（Qom）的議員24日說，該市已有50人死亡。不過衛生部在國營電視節目中否認有關說法。

伊朗2月19日出現第一宗確診個案。

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意大利（Italy）：《環球郵報》2月27日報道，意大利的確診病例已增至470宗，大部份個案集中於重災的北部地區，有12人死亡，全數為長者。在所有確診個案中，有至少7人是兒童，幸他們的病情輕微。

意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案開始暴增，疫情也從北部的重災區蔓延到南部的西西里島（Sicily）。

受到疫情影響，意大利米蘭的埃馬努埃萊二世拱廊街2月26日也變得冷清。（AP）

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日本（Japan）：日本2月26日新增32宗確診個案，包括「鑽石公主號」的14宗，全國感染病例增至894宗。新感染者除了郵輪的5名乘客及9名船員外，還有愛知縣5人、北海道4人、東京都3人、千葉縣3人、神奈川縣1人、長野縣1人、岐阜縣1人。當地出現感染者的地區擴大到19個都道府縣。

千葉縣感染的3人中，有2人是從「鑽石公主號」下船的男乘客，另有1人是曾到郵輪工作的50多歲男醫生。

當地2月26日也有出現死亡個案，包括東京都有一名80多歲老翁染疫死亡，另外在北海道函館市也有一名老人因新冠肺炎離世。

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多國確診首例

丹麥（Denmark）：丹麥2月27日確診當地首宗感染新型冠狀病毒個案，為一名近期曾到意大利北部滑雪的男子。

愛沙尼亞（Estonia）：歐洲國家愛沙尼亞2月27日宣布，當地出現首宗確診病例。

格魯吉亞（Georgia）：衛生部長季卡拉澤（Ekaterine Tikaradze）2月26日宣布出現首宗確診個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

巴西（Brazil）：巴西2月26日正式宣布聖保羅（Sao Paulo）出現首宗確診個案，患者為一名2月9日至21日曾到訪意大利倫巴第地區（Lombardy）的61歲男子。此個案也是南美洲的首宗感染個案。

希臘（Greece）：希臘衛生部門2月26日證實當地有首宗確診感染新型冠狀病毒個案，為一名38歲希臘籍女子，她曾經到訪意大利米蘭（Milan），官員稱她目前狀況良好。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：公共衛生局2月26日宣布確診首宗個案。患者上周從中國返回挪威，未有明顯發病跡象，目前接受家居隔離。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦2月26日確診首兩宗個案。其中一名患者曾於伊朗聖城庫姆（Qom）逗留3日，2月20日離開。另一名於伊斯蘭堡（Islamabad）確診的患者亦曾到伊朗。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

郵輪「鑽石公主號」：

「鑽石公主號」再多14人確診

日本厚生勞動省2月26日宣布，郵輪「鑽石公主號」再多14宗確診個案，令全船累計確診者升至705人。新增的14名患者為5名乘客和9名船員，其中12人沒有咳嗽和發燒等症狀。

日本放送協會（NHK）2月25日報道，一名80多歲的「鑽石公主號」郵輪確診乘客，在住院期間死亡，令船上乘客確診死亡數字升至第四宗。

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阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

阿爾及利亞（Algeria）：非洲國家2月25日確診首宗個案，患者為意大利男子，2月17日抵達阿爾及利亞，目前接受隔離。

澳洲（Australia）：維多利亞省2月25日確認該省有1個新增確診病例。這令澳洲確診個案增至23個。

最新一宗確診病人是郵輪「鑽石公主號」其中1名乘客，此人在北領地達爾文郊外接受隔離觀察被確診。目前這位病人與其他2名來自維省的郵輪遊客都在康復中。

奧地利（Austria）：奧地利2月25日證實首兩宗確診病例，蒂羅爾（Tyrol）衛生部門指出，二人是居住在當地的意大利人。當地媒體引述州長普拉特（Guenther Platter）稱，他們有可能是在意大利倫巴第大區感染的

巴林（Bahrain）：巴林2月26日宣布新增多7宗確診個案，大部份患者來自伊朗。全國累計個案增至33宗。

意大利的疫情持續，2月24日該國出現第六個死亡病例，患者是來自倫巴第大區克雷馬的女子，本身患有癌症，她在23日確診後，翌日死亡。圖為2月24日駐守意大利米蘭大教堂廣場的士兵與途人交談。（AP）

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：加拿大卑斯省2月24日再有1宗新型冠狀病毒確診病例，為省內累計第7宗。患者是一名40多歲男子，與卑斯省的其中一名確診病人接觸過。全國目前累計有11宗病例。

加拿大多倫多2月23日新增1宗推定個案，令安大略省確診人數增至4人。新增患者是一名女性，21日從中國抵達加拿大。

卑詩省（British Columbia）2月20日宣布新增1宗推定病例，為省內累計第6宗。官員指，對30多歲的女患者染病感到意外，主要因為她只是曾到訪伊朗，並認為這或是廣泛傳播的迹象。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞2月26日第3宗個案。患者來自於意大利北部帕爾馬（Parma）工作。克羅地亞首名患者為25歲男子，曾前往意大利米蘭，其孿生兄弟後來亦確診。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

芬蘭（Finland）：芬蘭2月26日確診第2宗個案。患者為芬蘭女子，曾前往意大利米蘭，目前於首都赫爾辛基接受醫院。芬蘭1月29日出現首宗確診病例，患者為來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：法國再多1名患者死於新型肺炎。60歲男患者2月25日入住巴黎的醫院，當晚死亡。全國累計有18宗確診病例，其中2人死亡，另外12人已經出院。

德國（Germany）：德國2月26日新增3宗確診個案。其中一名患者來自北萊茵－威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia），另外2名患者來自巴登－符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）。全國累計有21宗確診感染個案。

德國起初大部分患者來自巴伐利亞州（Bavaria），為汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工或家屬。公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

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印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

伊拉克（Iraq）：伊拉克衛生部官員2月27日表示，首都巴格達（Baghdad）出現第6宗確診個案，患者為一名近期曾到伊朗的年輕男子。

伊拉克衛生官員24日證實，一名住在南部城市納傑夫（Najaf）的伊朗神學學生公民受感染，是該國出現的首宗確診個案。

+ 7 + 6 + 5

以色列（Israel）：該國2月24日確認，21日由鑽石公主號郵輪離開的11人當中，又有1人確認患上武漢肺炎。此人送院接受隔離治療。該國2月24日累計有6宗確診個案。

科威特（Kuwait）：中東國家科威特2月26日宣布新增1宗，連同同日早前宣布新增的13宗確診個案，全國累計有26宗。所有新增患者均曾前往伊朗。

當地2月24日首次出現確診個案，患者共有5名。5人22日均從伊朗城市馬什哈德（Mashhad）乘坐班機抵達科威特。機上約有700名乘客。在5名患者當中，有1位科威特公民、1位沙特阿拉伯公民及1位無國籍的阿拉伯人。

繼日本後，韓國、意大利及中東等個有明顯增加的情況，令人擔心它們會重演日本的情況。圖為2月23日一班相撲運動員抵達日本大阪新大阪鐵路站。（AP）

+ 3 + 2

黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月26日新增1宗確診個案。患者曾到伊朗朝聖，與黎巴嫩首名確診患者同機。黎巴嫩2月21日出現首宗確診病例，為一名乘坐飛機從伊朗西北部城市庫姆（Qom）返國的女子。累計有2宗確診病例。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

中國的疫情仍然持續，政府繼續致力抗致，民眾與店家為避免病毒傳播，衛生意識提高。圖為2月22日中國北京一個食店中，一名戴上口罩的廚師準備接待客人。（AP）

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尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

阿曼（Oman）：24日確認2個新增2例確診病例。兩名女性患者均去過伊朗。迄今阿曼確診病例總數為4個。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

新加坡（Singapore）：新加坡2月26日新增2宗確診個案，全國累計93宗病例，其中62人已經出院。

西班牙（Spain）：西班牙2月26日新增多1宗確診個案，36小時內共新增10宗，全國累計有12宗個案。10名患者中，其中4名來自特內里費島（Tenerife），2名來自馬德里（Madrid），2名來自加泰羅尼亞（Catalonia）。累計有2名患者已經出院。

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+ 10 + 9 + 8

斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局2月26日宣布新增1宗確診個案。患者為30多歲男子，曾前往意大利北部。全國累計有2宗確診個案，首名患者1月31日確診，曾到中國武漢。

瑞士（Switzerland）：聯邦公共衛生局（Federal Office of Public Health）2月25日確認該國出現第一宗確診個案。當局拒絕透露這個個案是在哪裏出現的。

泰國（Thailand）：泰國2月26日新增3宗感染病例，累計個案升至40宗。新增患者全部是泰國公民，包括一對到日本北海道旅行後返國的夫婦，及兩人曾經接觸的一名8歲男孩。

阿聯酋（United Arab Emirates）：中東國家阿聯酋2月22日新增2宗病例， 總數升至13宗。2名患者是一對伊朗夫婦，分別是70歲丈夫和64歲妻子。前者情況穩定，正在深切治療部留醫。

該國22日較早前亦公布當地多2宗確診個案，總數升至11宗。新增2例分別為1名34歲菲律賓公民，及一名近期曾與中國人接觸的39歲孟加拉公民。2人情況穩定。

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英國（United Kingdom）：英國2月23日表示，4名由「鑽石公主號」郵輪的乘客22日回國後，確診感染新型冠狀病毒，令當地病例總數增至13宗。

在法國16日公布，再有一名來自英國，曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」。

美國（United States）：美國2月26日新增1宗確診個案。疾控中心指，患者沒有外遊紀錄，亦未接觸過其他確診患者。原本全國累計59宗確診個案，包括42名郵輪乘客，其餘14人則是本土感染個案。目前確診個案增至60宗。

內布拉斯加大學醫療中心2月20日證實，醫院接收13名郵輪「鑽石公主號」撤僑包機乘客中，11人確診患有新型肺炎，另外2人的檢測結果呈陰性。美國的郵輪撤僑包機17日已經有14人確診。

國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。除了郵輪乘客外，全國累計有15宗病例。

越南（Vietnam）：越南衛生部2月25日發布聲明指，該國確診的16名新型冠狀病毒肺炎患者，目前已經全部治癒。最後一名患者目前狀況良好，不過尚未知道他何時可以出院。

越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。