新冠肺炎│病毒擴散至全球六大洲　唯獨南極洲沒有病例

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）已經擴散至六大洲，拉丁美洲確診了首宗新型冠狀病毒病例。世界衛生組織（WHO）2月26日表示，目前在中國境外發現的新病例要多於中國境內。

六大洲「淪陷」

新冠肺炎目前除了南極洲之外，已經擴散至六大洲。確診病例2月26日在歐洲和其他地區持續蔓延，拉丁美洲確診了首宗冠狀病毒病例。曾去過意大利倫巴第（Lombardy）的61歲老人被確診為拉丁美洲第一宗確診病例，與意大利相關的感染病例相繼在芬蘭、希臘和北馬其頓出現。

這種新型冠狀病毒已在34個國家造成2,700多人死亡，8萬多人感染。絕大多數病例仍在中國。世界衛生組織（WHO）2月26日表示，目前在中國境外發現的新病例要多於中國境內。

路透社稱，意大利與伊朗已經成為中國境外新的疫情中心。其中，意大利疫情繼續擴散，是歐洲的重災區，全國確診病例26日增至逾400宗，死亡個案增至12宗。目前倫巴第有258宗確診個案，威尼托區（Veneto）則有87宗。

伊朗則成為中東重災區。伊朗衛生部26日表示，國內確診個案在過去一天增加44宗，累計增至139宗，死亡病例增至19宗，增加4宗。