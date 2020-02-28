【新冠肺炎】美副總統彭斯領軍抗疫　姆努欽及庫德洛加入工作小組

獲美國總統特朗普（Donald Trump）委以重任負責領軍該國抗疫的副總統彭斯（Mike Pence）在2月27日宣布，財長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），以及醫療總監傑羅姆・亞當斯（Jerome Adams）將加入抗疫專責小組。

美國副總統彭斯將領導該國新冠肺炎工作小組，傑羅姆・亞當斯、財長姆努欽、白宮經濟顧問庫德洛將會加入。

除了他們，伯克斯（Deborah Birx）亦是這個小組的重點人物，她將向彭博匯報其工作。在美國政府對抗愛滋病的工作上，伯克斯長期在這方面擔任領導工作。

這項任命反映美國白宮對控制危機對經濟的影響有多重視。

將很快研製出疫苗

特朗普表示，美國「可以相當迅速地研製出針對冠狀病毒的疫苗」。

特朗普說：「疫苗進展順利，在與醫生的交談中，我們認為這是我們可以快速開發的東西，這是一種面向未來的疫苗。」

確診患者「情況很好」

特朗普表示，被診斷為新型冠狀病毒的美國人「情況很好」。特朗普表示，他剛剛聽取了政府成員的簡報。

特朗普說：「在這15人（確診病例）當中，有8人已經返回他們的家園，在他們完全康復之前一直呆在他們的家裏。1個在醫院。其中5人已經完全康復。我們認為其中1人的狀態相當不錯。」

特朗普說：「幾乎在所有情況下，他們都在好轉。」

特朗普補充說，還有一些患者是從日本被帶回美國的。

「我們從日本接收了一些人……因為他們是美國公民。特朗普說，他們被遣返是因為「我們覺得我們有義務這麼做。」

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，目前美國有60例新型冠狀病毒確診病例，包括15例本土病例、3名從武漢回國的美國人，以及鑽石公主號郵輪上42名乘客。

跟流感一樣對待

特朗普敦促美國人對冠狀病毒採取與正常流感季節相同的預防措施。

特朗普說：「洗手，保持乾淨。你不一定要抓住每一個扶手，除非你不得不（抓）。」

特朗普補充說，當他周圍有人出現感冒或流感症狀時，他會「儘可能離開」。

風險低、或不需口罩

特朗普說，美國迄今採取的預防冠狀病毒的措施意味着美國人面臨的風險「仍然很低」。

特朗普表示，美國已經訂購了「大量」口罩，以應對可能爆發的冠狀病毒疫情。

特朗普告訴記者：「我們可能不需要（口罩），你明白」，「我們正在考慮最壞的情況，我們將很快做好準備。」

特朗普堅稱，他不認為美國最終會需要這些口罩，因為航班和「邊境管控非常嚴格」。

願與民主黨合作

特朗普表示，他願意與民主黨合作，為美國可能爆發的冠狀病毒疫情提供資金。

他說：「我們一開始關注的是某些問題，我們一直非常、非常謹慎、非常堅定地與國會合作。我認為，我們在資金問題上有很好的兩黨合作精神。」

特朗普接着說：「我們要求的是25億美元，我們認為這個數目是很大的。但是民主黨人——我想舒默（Chuck Schumer）參議員——希望我們得到更多。」

隨後，特朗普似乎表現出了一些走向兩黨合作的意願。

「通常我會說，我們會接受，我們會接受。如果他們想付出更多，我們會付出更多。只要是適當的，我們都願意花。」

尚不需對韓、意發佈旅行限制

當被問及是否考慮對確診病例迅速增加的國家實施旅行限制，比如意大利和韓國時，特朗普說：「現在不是時候。」