【韓國疫情・新冠肺炎】商界支援大邱慶北抗疫　7-11便利店減價

韓國大邱慶北地區疫情嚴重，引起市民恐慌，對生活必需品需求上升。韓國商界除了捐出口罩外，7-11便利店和網購平台11Street分別宣布減價，以優惠價出售廁紙、礦泉水、即食麵等。

韓國總統文在寅2月25日到大邱視察，向醫護人員了解最近情況。（美聯社）

7-11便利店2月26日宣布，大邱慶北地區逾千間分店27日至3月11日推出七至八折的減價優惠，受惠商品包括礦泉水、即食麵、速食米飯、廁紙、金槍魚罐頭、雞蛋等共十種商品。公司亦計劃3月2日起透過手機應用程式推出即食麵等優惠，並承諾優先向大邱、慶北地區的便利店供應口罩。

網購平台11Street也宣布推行低至六折的大規模促銷，涉及礦泉水、速食米飯、即食麵、家庭簡便餐飯、洗手液等502種商品。公司指，自2月19日大邱慶北疫情爆發起，過去一周大米的銷售量達到去年同期的4.5倍，速食米飯、礦泉水、快餐盒飯等商品的銷量也大幅增加。

韓華集團的主要子公司韓華（株）和韓華Solution2月26日宣布向大邱慶北援助15萬個口罩。KyoChon F&B（株）同日宣布向大韓紅十字會捐贈的2億韓元已經轉交大邱廣域市知事，用於大邱慶北地區新的防疫工作。