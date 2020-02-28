【新冠肺炎．最新疫情】韓國累計病例破2000宗　意大利增至650宗

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，繼日本之後，韓國、伊朗及意大利的疫情都有加劇的跡象，其中伊朗、伊拉克、巴林及阿曼都有新增個案，令人擔心中東將成為下一個有大規模傳染的地區。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

重點報道：

伊朗（Iran）：伊朗官媒2月27日報道，該國女副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒。她是首位魯哈尼（Hassan Rouhani）內閣的官員染疫。

伊朗2月27日宣布，該國確診病例增至245宗，死亡人數升至26人，意味該國在一天內急增106宗病例。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

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韓國（South Korea）：韓國2月28日上午公布新增256宗確診病例，累計2022宗。

韓國2月27日下午公布，再增171宗確診個案，若加上政府早上公布的334宗確診個案，意味一天內暴增505宗病例，再創單日新高。

韓國2月27日也新增一個死亡病例，為一名大邱市的74歲老翁，他本身是新天地教會信徒，2月25日確診，在家中隔離及等待入院，但期間病情惡化，他2月27日趕去醫院，惟在數小時後身亡。當地累計死亡個案升至13宗。受疫情影響，美國與韓國2月27日決定推遲聯合軍演。

韓國的疫情仍然集中在大邱市及慶北清清道郡，然而疫情開始影響到韓國軍方及駐韓美軍，令人擔心會否對該國政府帶來更大的影響。圖為2月24日韓國大邱市一名身穿保護衣的工作人員在一個醫療中心堆放來自確診病人的醫療廢物（AP）

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意大利（Italy）：意大利官員2月27日宣布，累計確診病例增加至650宗，並且再多3人死亡，累計達到17人。目前累計有45人已經出院。

大部份個案集中於重災的北部地區。意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案開始暴增，疫情也從北部的重災區蔓延到南部的西西里島（Sicily）。

受到疫情影響，意大利米蘭的埃馬努埃萊二世拱廊街2月26日也變得冷清。（AP）

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日本（Japan）：日本2月27日新增25宗確診個案，北海道佔其中15宗，全國累計確診個案增至919宗（包括郵輪「鑽石公主號」上的感染者）。日本當天新增一宗死亡個案，為北海道80多歲老翁，該國死亡人數增至8人。日本累計康復出院人數則為37人。

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多國出現首例確診：

丹麥（Denmark）：丹麥2月27日確診當地首宗感染新型冠狀病毒個案，為一名近期曾到意大利北部滑雪的男子。

愛沙尼亞（Estonia）：歐洲國家愛沙尼亞2月27日宣布，當地出現首宗確診病例。

荷蘭（Netherlands）：荷蘭2月27日確診首宗個案。患者來自南部城市蒂爾堡（Tilburg），曾前往意大利北部。

郵輪「鑽石公主號」：

「鑽石公主號」再多14人確診

日本厚生勞動省2月26日宣布，郵輪「鑽石公主號」再多14宗確診個案，令全船累計確診者升至705人。新增的14名患者為5名乘客和9名船員，其中12人沒有咳嗽和發燒等症狀。

日本放送協會（NHK）2月25日報道，一名80多歲的「鑽石公主號」郵輪確診乘客，在住院期間死亡，令船上乘客確診死亡數字升至第四宗。

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阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

阿爾及利亞（Algeria）：非洲國家2月25日確診首宗個案，患者為意大利男子，2月17日抵達阿爾及利亞，目前接受隔離。

澳洲（Australia）：維多利亞省2月25日確認該省有1個新增確診病例。這令澳洲確診個案增至23個。

最新一宗確診病人是郵輪「鑽石公主號」其中1名乘客，此人在北領地達爾文郊外接受隔離觀察被確診。目前這位病人與其他2名來自維省的郵輪遊客都在康復中。

奧地利（Austria）：奧地利2月27日新增3宗確診病例，全部來自首都維也納。連同蒂羅爾（Tyrol）2月25日2宗確診病例，全國累計有5宗個案。

巴林（Bahrain）：巴林2月26日宣布新增多7宗確診個案，大部份患者來自伊朗。全國累計個案增至33宗。

巴西（Brazil）：巴西2月26日正式宣布聖保羅（Sao Paulo）出現首宗確診個案，患者為一名2月9日至21日曾到訪意大利倫巴第地區（Lombardy）的61歲男子。此個案也是南美洲的首宗感染個案。

意大利的疫情持續，2月24日該國出現第六個死亡病例，患者是來自倫巴第大區克雷馬的女子，本身患有癌症，她在23日確診後，翌日死亡。圖為2月24日駐守意大利米蘭大教堂廣場的士兵與途人交談。（AP）

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：加拿大卑斯省2月24日再有1宗新型冠狀病毒確診病例，為省內累計第7宗。患者是一名40多歲男子，與卑斯省的其中一名確診病人接觸過。全國目前累計有11宗病例。

加拿大多倫多2月23日新增1宗推定個案，令安大略省確診人數增至4人。新增患者是一名女性，21日從中國抵達加拿大。

卑詩省（British Columbia）2月20日宣布新增1宗推定病例，為省內累計第6宗。官員指，對30多歲的女患者染病感到意外，主要因為她只是曾到訪伊朗，並認為這或是廣泛傳播的迹象。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞2月26日第3宗個案。患者來自於意大利北部帕爾馬（Parma）工作。克羅地亞首名患者為25歲男子，曾前往意大利米蘭，其孿生兄弟後來亦確診。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

芬蘭（Finland）：芬蘭2月26日確診第2宗個案。患者為芬蘭女子，曾前往意大利米蘭，目前於首都赫爾辛基接受醫院。芬蘭1月29日出現首宗確診病例，患者為來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：法國2月27日新增20宗確診個案。全國累計有38宗確診病例，其中2人死亡，另外12人已經出院。

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格魯吉亞（Georgia）：衛生部長季卡拉澤（Ekaterine Tikaradze）2月26日宣布出現首宗確診個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

德國（Germany）：德國2月27日新增22宗確診個案，分別來自6個州份。其中北萊茵－威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia）新增14宗，巴登－符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）新增4宗，漢堡州（Hamburg）、黑森州（Hesse）、巴伐利亞州（Bavaria）和萊茵蘭－巴拉丁州（Rhineland-Palatinate）各1宗。全國累計43宗。

德國起初大部分患者來自巴伐利亞州，為汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工或家屬。公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

希臘（Greece）：希臘2月27日新增2宗確診個案。全國累計3宗個案，2名患者來自北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki），1名患者來自雅典（Athens）。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

伊拉克（Iraq）：伊拉克衛生部官員2月27日表示，首都巴格達（Baghdad）出現第6宗確診個案，患者為一名近期曾到伊朗的年輕男子。

伊拉克衛生官員24日證實，一名住在南部城市納傑夫（Najaf）的伊朗神學學生公民受感染，是該國出現的首宗確診個案。

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以色列（Israel）：以色列2月27日新增1宗確診個案，患者曾前往意大利，2月23日從米蘭返國。早前有2名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客確診，全國累計有3宗確診個案。

科威特（Kuwait）：中東國家科威特2月26日宣布全國累計確診個案增至43宗，所有新增患者均曾前往伊朗。

當地2月24日首次出現確診個案，患者共有5名。5人22日均從伊朗城市馬什哈德（Mashhad）乘坐班機抵達科威特。機上約有700名乘客。在5名患者當中，有1位科威特公民、1位沙特阿拉伯公民及1位無國籍的阿拉伯人。

繼日本後，韓國、意大利及中東等個有明顯增加的情況，令人擔心它們會重演日本的情況。圖為2月23日一班相撲運動員抵達日本大阪新大阪鐵路站。（AP）

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黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月26日新增1宗確診個案。患者曾到伊朗朝聖，與黎巴嫩首名確診患者同機。黎巴嫩2月21日出現首宗確診病例，為一名乘坐飛機從伊朗西北部城市庫姆（Qom）返國的女子。累計有2宗確診病例。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：公共衛生局2月26日宣布確診首宗個案。患者上周從中國返回挪威，未有明顯發病跡象，目前接受家居隔離。

中國的疫情仍然持續，政府繼續致力抗致，民眾與店家為避免病毒傳播，衛生意識提高。圖為2月22日中國北京一個食店中，一名戴上口罩的廚師準備接待客人。（AP）

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阿曼（Oman）：24日確認2個新增2例確診病例。兩名女性患者均去過伊朗。迄今阿曼確診病例總數為4個。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦2月26日確診首兩宗個案。其中一名患者曾於伊朗聖城庫姆（Qom）逗留3日，2月20日離開。另一名於伊斯蘭堡（Islamabad）確診的患者亦曾到伊朗。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

新加坡（Singapore）：新加坡2月26日新增2宗確診個案，全國累計93宗病例，其中62人已經出院。

西班牙（Spain）：西班牙2月26日新增多1宗確診個案，36小時內共新增10宗，全國累計有12宗個案。10名患者中，其中4名來自特內里費島（Tenerife），2名來自馬德里（Madrid），2名來自加泰羅尼亞（Catalonia）。累計有2名患者已經出院。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局2月26日宣布新增1宗確診個案。患者為30多歲男子，曾前往意大利北部。全國累計有2宗確診個案，首名患者1月31日確診，曾到中國武漢。

瑞士（Switzerland）：瑞士2月27日新增8宗確診個案。其中1名新增女患者來自巴塞爾州（Basel-City），曾前往意大利米蘭（Milan）。另外5個州份也錄得首宗確診個案，包括沃州（Vaud）、蘇黎世州（Zurich）和阿爾高州（Aargau）。累計有9宗確診個案。

泰國（Thailand）：泰國2月26日新增3宗感染病例，累計個案升至40宗。新增患者全部是泰國公民，包括一對到日本北海道旅行後返國的夫婦，及兩人曾經接觸的一名8歲男孩。

阿聯酋（United Arab Emirates）：中東國家阿聯酋2月22日新增2宗病例， 總數升至13宗。2名患者是一對伊朗夫婦，分別是70歲丈夫和64歲妻子。前者情況穩定，正在深切治療部留醫。

該國22日較早前亦公布當地多2宗確診個案，總數升至11宗。新增2例分別為1名34歲菲律賓公民，及一名近期曾與中國人接觸的39歲孟加拉公民。2人情況穩定。

英國（United Kingdom）：英國2月27日新增3宗確診個案，總數升至16宗，其中1名患者來自北愛爾蘭，為北愛首宗個案，最近曾前往意大利。另外1名感染者亦近期曾到訪意大利，另一人則曾到過西班牙特內里費島（Tenerife）。

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美國（United States）：美國2月26日新增1宗確診個案。疾控中心指，患者沒有外遊紀錄，亦未接觸過其他確診患者。原本全國累計59宗確診個案，包括42名郵輪乘客，其餘14人則是本土感染個案。目前確診個案增至60宗。

內布拉斯加大學醫療中心2月20日證實，醫院接收13名郵輪「鑽石公主號」撤僑包機乘客中，11人確診患有新型肺炎，另外2人的檢測結果呈陰性。美國的郵輪撤僑包機17日已經有14人確診。

國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。除了郵輪乘客外，全國累計有15宗病例。

越南（Vietnam）：越南衛生部2月25日發布聲明指，該國確診的16名新型冠狀病毒肺炎患者，目前已經全部治癒。最後一名患者目前狀況良好，不過尚未知道他何時可以出院。

越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。