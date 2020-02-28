【新冠肺炎】曾供美包機降落　接待撤僑返國者　加州監測約8400人

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）說，州內有33人已確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），並指州內至少8,400名正在接受監察。

美國衛生官員在確認國內出現可能是第一宗社區傳播個案後，加州州長紐瑟姆27日說，該州正在監測大約8,400人。

紐瑟姆表示33名確認對測試呈陽性反應的病人中，有5人已離開加州。此外當局亦暫時未知33個案中，有哪些是跟郵輪「鑽石公主號」有關。

美國截至26日晚上有60宗確診個案，42人是「鑽石公主號」的乘客。

加州曾在1月下旬讓從中國武漢飛返美國的撤僑包機降落。所有195名乘客都在里弗賽德縣（Riverside County）馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）進行隔離。加州索拉諾縣（Solano County）特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）亦有接收撤僑人士。

除此之外加州在2月較早時曾「擺烏龍」，錯誤「放走」一名確診染病的患者，讓此人離醫院。這位病人本來在聖迭戈（San Diego）米拉馬海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）接受隔離。