【新冠肺炎・疫情】韓首現二次感染　1天增813確診　個案突破3000

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，繼日本之後，韓國、伊朗及意大利的疫情都有加劇的跡象。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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重點報道：

韓國（South Korea）：韓國2月29日上午公布新增594確診病例，下午再公布新增219個個案，即是全日合計813個案。韓國確診個案增至3150個。這是自韓國1月出現首名確診病人以來，確診病例最多的一天。

韓國同日出現首宗二次感染個案。疾病管理本部指，一名73歲韓國女子首次確診後2月22日康復出院，27日再次出現病徵，28日再次確診。患者無外遊紀錄，但兒子和媳婦曾前往中國廣東省，二人均確診患病。

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日本（Japan）：日本東北2月29日出現首宗確診個案。患者為仙台市70多歲男子，為郵輪「鑽石公主號」乘客。

日本2月28日新增17宗確診個案，令全國感染者增至936人（包括郵輪「鑽石公主號」確診個案），其中北海道佔12宗，令北海道的累計確診升至66宗，為日本境內最多病例的行政區。北海道知事鈴木直道2月28日已宣布當地進入緊急狀態，呼籲民眾本周末留在家中。

「鑽石公主號」一名英國男乘客病逝

死亡個案方面，日本在2月28日再增加3宗，包括和歌山縣一名70多歲老翁，及東京都一名70多歲婦女，她之前是郵輪「鑽石公主號」的乘客，還有一人是「鑽石公主號」的英國籍男乘客。目前有關「鑽石公主號」的染疫死亡個案增至6宗。

日本全國有逾900宗確診個案，當中逾700個是郵輪「鑽石公主號」的乘客及船員。

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伊朗（Iran）：伊朗確診個案為388人，當中34人死亡。伊朗廣播電視總局國際部（IRIB Worldservice）旗下新媒體今日帕爾斯（ParsToday）28日引述伊朗衞生及醫療教育部宣布，伊朗已有73人治癒並出院。在前一天，當地的累計確診病例為245宗、26死。英國廣播公司（BBC）報道，伊朗死亡人數達最少210，不過官方隨即否認。

伊朗官媒2月27日報道，該國女副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒。她是首位魯哈尼（Hassan Rouhani）內閣的官員染疫。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

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意大利（Italy）：意大利官員2月28日宣布，累計確診病例增加至888宗，其中21人死亡，另外46人已經出院。

大部份個案集中於重災的北部地區。意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案開始暴增，疫情也從北部的重災區蔓延到南部的西西里島（Sicily）。

受到疫情影響，意大利米蘭的埃馬努埃萊二世拱廊街2月26日也變得冷清。（AP）

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吉爾吉斯（Kyrgyz Republic）：外交部副部長阿布德拉赫曼諾夫（Nurlan Abdrakhmanov）2月28日表示，一名滯留日本的吉爾吉斯公民確診新型冠狀病毒肺炎，他將在當地醫院接受治療直到痊癒。這名患者是鑽石公主號一名船組人員。吉爾吉斯境內目前尚未出現武漢肺炎的確診病例。

多國出現首例確診：

阿塞拜疆（Azerbaijan）：阿塞拜疆2月28日出現首宗確診個案。患者為俄羅斯公民，從伊朗抵達阿塞拜疆。

白羅斯（Belarus）：白羅斯2月27日出現首宗確診個案。當地衞生部公布，一名伊朗裔公民確診感染，患者是來自伊朗的學生。

冰島（Iceland）：冰島2月28日出現首宗確診個案。患者曾到意大利北部。

立陶宛（Lithuania）：立陶宛2月28日出現首宗確診個案。患者是一名女子，曾到意大利北部城市維羅納（Verona）旅遊，並在本周回國。

墨西哥（Mexico）：墨西哥2月28日公布，國內有3個確診個案。墨西哥成為第2個有人染病的拉丁美洲國家。3名患者是彼此認識，最近曾往義大利。衛生官員稱暫未有證據顯示該國出現人傳人的情況。

新西蘭（New Zealand）：新西蘭2月28日出現首宗確診個案。患者是60多歲的新西蘭公民，曾到伊朗旅行，並在26日日經印尼峇里島回國。

尼日利亞（Nigeria）：尼日利亞衞生部2月28日表示，該國出現首宗確診個案。患者是在拉各斯州（也是首都拉各斯所在地）確診感染，他是在尼日利亞工作的意大利公民，2月25日從米蘭回尼日利亞。

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郵輪「鑽石公主號」：

「鑽石公主號」再多14人確診

日本厚生勞動省2月26日宣布，郵輪「鑽石公主號」再多14宗確診個案，令全船累計確診者升至705人。新增的14名患者為5名乘客和9名船員，其中12人沒有咳嗽和發燒等症狀。

日本放送協會（NHK）2月25日報道，一名80多歲的「鑽石公主號」郵輪確診乘客，在住院期間死亡，令船上乘客確診死亡數字升至第四宗。

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阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

阿爾及利亞（Algeria）：非洲國家2月25日確診首宗個案，患者為意大利男子，2月17日抵達阿爾及利亞，目前接受隔離。

澳洲（Australia）：維多利亞省2月25日確認該省有1個新增確診病例。這令澳洲確診個案增至23個。

最新一宗確診病人是郵輪「鑽石公主號」其中1名乘客，此人在北領地達爾文郊外接受隔離觀察被確診。目前這位病人與其他2名來自維省的郵輪遊客都在康復中。

奧地利（Austria）：奧地利2月27日新增3宗確診病例，全部來自首都維也納。連同蒂羅爾（Tyrol）2月25日2宗確診病例，全國累計有5宗個案。

巴林（Bahrain）：巴林2月28日宣布新增多2宗確診個案，分別為沙特和巴林公民，均曾到訪伊朗。全國累計個案增至38宗。

巴西（Brazil）：巴西2月26日正式宣布聖保羅（Sao Paulo）出現首宗確診個案，患者為一名2月9日至21日曾到訪意大利倫巴第地區（Lombardy）的61歲男子。此個案也是南美洲的首宗感染個案。

意大利的疫情持續，2月24日該國出現第六個死亡病例，患者是來自倫巴第大區克雷馬的女子，本身患有癌症，她在23日確診後，翌日死亡。圖為2月24日駐守意大利米蘭大教堂廣場的士兵與途人交談。（AP）

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：加拿大安大略省2月28日確認省內出現第8個新增確診個案，惟跟以往病例不同的是，這位80多歲的男病人曾往埃及旅遊。至此，加拿大境內的確診感染病例累計已達16例。

加拿大近期的個案出現在安大略省、魁北克省、卑詩省，病人都是曾訪伊朗。該國迄今有16個個案，當中卑詩省有7個，魁北克省1個。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞2月26日第3宗個案。患者來自於意大利北部帕爾馬（Parma）工作。克羅地亞首名患者為25歲男子，曾前往意大利米蘭，其孿生兄弟後來亦確診。

丹麥（Denmark）：丹麥2月27日確診當地首宗感染新型冠狀病毒個案，為一名近期曾到意大利北部滑雪的男子。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

愛沙尼亞（Estonia）：歐洲國家愛沙尼亞2月27日宣布，當地出現首宗確診病例。

芬蘭（Finland）：芬蘭2月26日確診第2宗個案。患者為芬蘭女子，曾前往意大利米蘭，目前於首都赫爾辛基接受醫院。芬蘭1月29日出現首宗確診病例，患者為來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：法國2月28日新增19宗確診個案。全國累計有57宗確診病例，其中2人死亡，另外12人已經出院。

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格魯吉亞（Georgia）：格魯吉亞2月28日確診第2宗個案。患者為格魯吉亞女子，曾前往意大利。格魯吉亞2月26日確診首宗個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

德國（Germany）：根據官方公布，截至2月28日，德國單日新增27宗確診個案，疫情主要集中北萊茵－威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia）和巴登－符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）。全國累計有53宗確診個案。

德國起初大部分患者來自巴伐利亞州，為汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工或家屬。公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

希臘（Greece）：希臘2月28日新增1宗確診個案。全國累計4宗個案，2名患者來自北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki），2名患者來自雅典（Athens）。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

伊拉克（Iraq）：伊拉克2月28日新增1宗確診個案，患者為32歲男子，曾到訪伊朗。全國累計有8宗確診個案。

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以色列（Israel）：以色列2月28日新增4宗確診個案，包括郵輪「鑽石公主號」的乘客。早前有2名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客確診，全國累計有7宗確診個案。

科威特（Kuwait）：衛生官員2月29日指出，該國在過去24小時沒有新增個案。其他確診個案中的患者情況穩定。政府建議該國公民避免出國。

衞生部官員指該國2月28日有確認2宗確診個案，累計確診個案增至45宗。官員稱其中一個個案是曾往伊朗，另一個是受曾往伊朗人士感染。

沙特阿拉伯的阿拉伯電視台（Al Arabiya）28日則引述衞生部報道。一名醫生在出席部門於28日舉行的記者會時，指出兩名病人近期到伊朗。他們現時健康狀況良好。

當地2月24日首次出現確診個案，患者共有5名。5人22日均從伊朗城市馬什哈德（Mashhad）乘坐班機抵達科威特。機上約有700名乘客。在5名患者當中，有1位科威特公民、1位沙特阿拉伯公民及1位無國籍的阿拉伯人。

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黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月28日確診第4宗病例。患者為敘利亞女子。黎巴嫩首3宗確診個案患者均是從伊朗乘坐飛機抵達黎巴嫩。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞28日出現2宗新增確診個案，令該國確診個案增至25宗。兩名患者分別是41歲、在馬來西亞工作的日本女子。她1月曾往日本，2月初身在印尼。另一位患者是54歲意大利男子，他在馬來西亞娶妻並住在該國。他因公在2月15日至21日到意大利。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

荷蘭（Netherlands）：荷蘭2月28日確診第2宗個案。患者來自首都阿姆斯特丹，曾前往意大利北部。首宗個案患者來自南部城市蒂爾堡（Tilburg），亦曾前往意大利北部。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：公共衛生局2月27日宣布確診3宗個案，相信其中2人於意大利感染，另外1人於伊朗感染。挪威2月26日宣布確診首宗個案，患者上周從中國返回挪威。全國累計有4宗確診個案。

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阿曼（Oman）：阿曼2月27日新增1例確診病例。患者去過伊朗。全國累計有6宗確診個案。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦2月26日確診首兩宗個案。其中一名患者曾於伊朗聖城庫姆（Qom）逗留3日，2月20日離開。另一名於伊斯蘭堡（Islamabad）確診的患者亦曾到伊朗。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

新加坡（Singapore）：新加坡2月28日新增2宗確診個案，全國累計98宗病例，其中69人已經出院。

西班牙（Spain）：西班牙2月27日出現首宗本地感染個案。患者為62歲男子，自2月20日起入住塞維爾（Seville）一間醫院。全國累計有17宗個案。累計有2名患者已經出院。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局2月27日宣布新增5宗確診個案，其中2人曾與到訪意大利的確診患者有密切接觸，1人曾到意大利北部，1人曾到德國，1人曾到伊朗。全國累計有7宗確診個案。

瑞士（Switzerland）：瑞士2月27日新增8宗確診個案。其中1名新增女患者來自巴塞爾州（Basel-City），曾前往意大利米蘭（Milan）。另外5個州份也錄得首宗確診個案，包括沃州（Vaud）、蘇黎世州（Zurich）和阿爾高州（Aargau）。累計有9宗確診個案。

泰國（Thailand）：泰國2月29日出現多一宗確診個案，令該國迄今整體確診個案增至42個。29日的新增個案中，患者是一名現年21歲男子，他是泰國人，從事銷售員的工作。泰國衞生部常務次長素坤（Sukhum Kanchanaphimai）說，患者的工作會經常同遊客接觸。泰國迄今有28名患者已痊癒，尚有14人仍然留院。

2月28日出現1宗確診個案，令該國確診個案增至41個。患者是一名25歲任職導遊的泰國男子，他最近從韓國回來，24日確診。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月28日新增6宗確診個案，累計增至19宗。

英國（United Kingdom）：威爾斯（Welsh）出現第一個確診病例、英格蘭再增2名確診患者。加上27日晚北愛爾蘭（Northern Ireland）確診的一宗，迄今英國合計增至19個確診個案。英格蘭2名患者都是在伊朗受感染。

來自威爾斯史旺西（Swansea）地區的病人在進入英國前，已在意大利北部受感染。Public Health Wales稱正在努力辨別曾與病人有緊密接觸的人。

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美國（United States）：美國2月28日新增1宗確診個案，患者是加州第10宗個案。根據疾控中心，全國另外累計有62宗確診個案，包括44名郵輪乘客，3名從武漢撤走的僑民，1人未知感染來源，其餘14人大部份曾到中國或接觸過到訪中國的人士。目前確診個案增至63宗。

內布拉斯加大學醫療中心2月20日證實，醫院接收13名郵輪「鑽石公主號」撤僑包機乘客中，11人確診患有新型肺炎，另外2人的檢測結果呈陰性。美國的郵輪撤僑包機17日已經有14人確診。

國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。除了郵輪乘客外，全國累計有15宗病例。

越南（Vietnam）：越南衛生部2月25日發布聲明指，該國確診的16名新型冠狀病毒肺炎患者，目前已經全部治癒。最後一名患者目前狀況良好，不過尚未知道他何時可以出院。

越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。