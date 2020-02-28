【新冠肺炎】新西蘭失守出現首宗確診　患者去過伊朗

新西蘭衛生部門2月28日公布，該國確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例，這名患者之前曾到過伊朗，並且在前兩次的核酸檢測結果呈現陰性，至第三次才確診。

新西蘭2月28日確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例，圖為該國總理阿德恩（Getty）

據新西蘭《先驅報》當地時間2月28日報道，新西蘭衛生部門當天確診了該國首例新型肺炎病例，而這名患者此前曾去過伊朗，然後搭乘航班途徑峇里島後回到新西蘭。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）當天透露，患者為一名現年60歲左右新西蘭女性公民，她於本月26日搭乘阿聯酋航空EK450航班從伊朗首都德黑蘭出發並途徑巴厘島後返回新西蘭，目前這名患者正在奧克蘭市醫院內接受治療。

新西蘭衛生部長布魯姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，這名患者在被確診前曾出現肺部被感染症狀，並且接受過三次核酸檢驗，而其中前兩次的檢驗結果呈現陰性，此外由於她在飛行途中曾佩戴口罩，因此當局認為她不太可能將病毒傳染至其他人員。

這名官員還補充說到，和這名患者搭乘同次航班的乘客目前可能正前往新西蘭其他城市，當局正試圖與他們進行了聯繫，任何與該患者有直接接觸的人員須自我隔離14天。

奧克蘭市長戈夫（Phil Goff）表示，作為新西蘭的「門口」，奧克蘭出現新冠肺炎病例幾乎是不可避免的，他表示當地衛生部門已經對此做好了準備並呼籲民眾保持冷靜，按照衛生部門制定的計劃行事。