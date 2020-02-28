【新冠肺炎】新加坡高官齊減薪1個月　李顯龍：在艱難時刻展團結

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，包括新加坡。星洲政府2月28日宣布，總統、內閣官員將減薪1個月，與民眾共度時艱，國會議員則減少1個月津貼。總理李顯龍表示，這是在艱難時刻展現團結。

李顯龍2月28日在社交網站發文稱，在面對2019冠狀病毒病的持續戰役中，前線人員尤其是醫護人員投入超出職責所需的心力，確保所有人員安全，為了認可他們的辛勞，該國副總理王瑞杰已公布向醫護及部分前線人員發放多達額外一個月的特別花紅。

李顯龍又稱，為了在這個艱難時刻展現團結，政治職務者會減少領取一個月薪金，國會議員也會減少領取一個月津貼，他又感謝總統哈莉瑪（Halimah Yacob）加入行列。

他稱，至目前為止，疫情在新加坡受到控制，但病毒仍然在很多國家擴散，故此要保持高度警惕，他並呼籲國民團結一致。

在新加坡公布的新措施中，總統與高官減薪一個月，高級公務員也減薪半個月，國會議員則減少一個月津貼。至於醫護人員及其他部分前線人員則獲發特別獎金。

之後在同一日，香港政府也宣布特首林鄭月娥、所有政治任命官員及行政會議非官守議員等，將捐出一個月薪酬予香港公益金作慈善用途。