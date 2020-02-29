【新冠肺炎・韓國】1分鐘受感染　沒戴口罩婦與患者同乘電梯中招

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在多國持續蔓延，韓國截至目前已有3,150人確診，17人死亡。該國2月28日出現首宗二次感染個案以及首宗升降機感染個案，29日凌晨又出現首宗囚犯感染個案。政府呼籲國民盡量留在家中，避免外出。

該國一名確診新冠肺炎的73歲女患者22日康復出院，她之後再度受感染。她聲稱出院後從未外出。

慶尚北道金泉市的監獄有一名60歲左右的囚犯確診，這是國內第一宗獄中更新人士染病個案。在此之前，這所監獄曾有獄警確診。

韓國2月28日出現首宗升降機感染個案、首宗二次感染個案和首宗囚犯感染個案。圖為身穿防護服裝的工作人員當天在首爾地鐵站噴灑消毒劑。（AP）

沒與患者交談 女子仍受感染

該國還首次出現與患者一起乘搭升降機後確診的案例。首爾一名在城東區公所工作的41歲女子，18日早上約8時與一名後來確診患病的明成教會牧師在普廖雷宮公寓（Prior Palace Apartment）同乘一部升降機。兩人共處約1分鐘、彼此沒有交談，但當時兩人均沒戴口罩。女子之後確診。當時身在升降機的還有女子的兩名孩子，他們當時有戴口罩，其樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應。

政府部門為進行流行病學調查，翻查閉路攝錄鏡頭影片，這才確定她與牧師曾同乘一部升降機。女子不是明成教會信徒，也不知自己曾與牧師同乘升降機。這名牧師所屬的明成教會擁有約8萬名信徒。他在16日曾出席一個有約2000人參與的禮拜，然後在25日確診。

江北三星病院教授表示：「就算只是短時間、在密切接觸的電梯内，人們一定要戴口罩。離開電梯以後，也要洗手30秒以上。」

圖為2月29日韓國軍方出動軍車，在大邱市路面噴灑消毒劑。（AP）

另一個個案，發生在兩名曾在短時間沒戴口罩的人身上。松波區一名40歲、任職送貨員的男子2月24日確診。他2月22日曾光顧一間由熟人經營的雪糕店，並與此人傾談約2分鐘。之後兩人都被確診患病。韓國衛生部門推定，送貨員是在與熟人交談期間被傳染。

韓國中央防疫對策本部29日表示，截至上午9時，韓國的確診病例較28日下午4時新增594宗，該國29日下午又再公布新增219個，即是全日合計813個案，全國個案增至3150個。這是自韓國1月出現首名確診病人以來，確診病例最多的一天。