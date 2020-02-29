【新冠肺炎】「中國措施」利抗疫　世衛稱全球多處還未準備好採用

世界衛生組織（World Health Organization）2月28日發布的一份報告中表示，全球很多社區還沒有準備好實施中國採取的措施，正是這類措施幫助中國控制快速擴散的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情。

世界衛生組織總幹事譚德塞2月28日出席瑞士日內瓦舉行的記者會，講述目前2019冠狀病毒病情況。（AP）

世界衛生組織在報告中表示：「這些是目前證明可以中斷或將人際傳播鏈最小化的唯一措施。」

報告指：「這些措施的基礎是：非常積極主動地實施監測，以便立即發現、非常迅速地診斷、並立即隔離感染病例；對密切接觸者進行嚴格的追蹤和隔離；以及公眾對這些措施非常高度的理解和接受。」

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日在瑞士日內瓦對記者表示，2019冠狀病毒病的傳播與影響的風險現在「全球範圍內」都非常高。

他表示，過去幾天，感染2019冠狀病毒病病例數量和受感染國家數量的持續增加「顯然令人擔憂」。他又指，中國在過去24小時內報告新增確診329例病例，創逾一個月來最低。

譚德塞稱，全球有20多種疫苗正在研發中，一些藥物也在臨床試驗中，他們期待幾周後的初步結果。