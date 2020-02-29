【馬來西亞政局】馬哈蒂爾夢碎？　國王宣布委任慕尤丁做首相

馬來西亞出現政治亂局後，馬來西亞王室2月29日下午發表聲明宣布，土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）將在3月1日早上宣誓成為下任首相，也是該國的第八任首相。此意味過渡首相馬哈蒂爾的回朝計劃夢碎。 慕尤丁之後表示感謝民眾的精神支持，並希望全國人民能接納國家元首的決定。

2月29日，慕尤丁坐車離開居所前往王宮（美聯社）

馬來西亞國家元首阿卜杜拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）在聲明中提到，慕尤丁或已取得大部分國會議員的支持。

72歲的慕尤丁在2009年至2015年間出任馬來西亞副首相，但2015年因公開批評一馬公司醜聞而遭時任首相納吉布（Najib Razak）逐出內閣，慕尤丁之後與馬哈蒂爾等人成立新黨土著團結黨，成為黨主席，並與其他反對黨合作。

馬哈蒂爾「以退為進」計劃失靈

這次大馬的政治風波，最先是94歲的首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）在2月24日辭職，並宣布辭去土著團結黨黨首的職位，外界均認為他此舉是「以退為進」，藉此避開2018年競選時稱會在執政2年後交棒予人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）的承諾。

馬哈蒂爾辭職後改任過渡首相，並指如取得足夠議員支持，將再擔任首相一職。

根據馬來西亞東方網2月29日報道，馬哈蒂爾當天早上否認支持慕尤丁出任首相，他會見希望聯盟的領袖，並指自己有信心可以獲得多數支持成為首相人選。