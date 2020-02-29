【新冠肺炎】伊朗一國會議員病逝　上周才當選

伊朗媒體2月29日報道，一名上周剛當選的國會議員不幸死於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。該國官方指全國累計確診個案升至593宗。

報道稱，該議員名為達斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak），在2月21日的國會選舉中勝出，贏得吉蘭省（Gilan）選區的席位。但他最近確診感染新型冠狀病毒，不幸於2月29日病逝。

#BREAKING: Mohammad Ali Ramazani Dastak, newly elected MP and deputy chairman of Parliament has died from #coronavirus. pic.twitter.com/WHk0nD94iz — Imam of Peace (@Imamofpeace) February 29, 2020

在這次新型肺炎疫情中，伊朗政界有多名政治人物染病，包括衛生部副部長、議會國家安全及外交委員會主席等，就連副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）也確診。

曾任伊朗駐梵蒂岡大使的81歲伊朗教士霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi，暫譯）2月27日在庫姆市病逝，他確診感染新型冠狀病毒。

伊朗衞生部官員2月29日稱，該國累計確診個案593宗、43死，但外界質疑真實數字不止於此。英國廣播公司（BBC）引述當地醫院消息報道，伊朗共有210人死於疫情，遠比德黑蘭官方公布數字為高，但伊朗政府否認報道。