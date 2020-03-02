【新冠肺炎】英國確診個案單日增12宗　當局擬啟動緊急防疫計畫

英國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）周日新增12宗確診病例，總數累積至35宗；當局計劃下周緊急立法應對，而英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於周一（2日）召開內閣緊急應變小組會議（COBRA）。

英國首相約翰遜將於3月2日就疫情召開內閣緊急應變小組會議（COBRA）。圖為2020年3月1日，約翰遜前往英國公共衛生部（Public Health England）國家感染服務部（National Infection Service）的指揮中心。（綜合報道）

當地第20宗確診病例患者是一名住在薩里郡（Surrey）的男子，近期未有出國紀錄，屬首宗英國本土受感染個案。英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，在新增的12宗確診病例中，有3人是遭該名男子傳染；另外一名確診病患則住在埃塞克斯郡（Essex），同樣未有相關的外遊紀錄，暫時無法得知從何感染，而其餘的8名確診病患，有6人近日從意大利回國，2人則曾前往伊朗。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）在英國廣播公司（BBC）訪問中表示，若疫情進一步擴散，當局將啟動緊急防疫計畫，措施包括禁止舉辦大型集會活動、停課及縮減公共交通班次等，同時不排除採用中國的封城做法，但強調「這將帶來明顯巨大的經濟及社會負面影響」。

夏國賢又透露，一旦疫情加劇，當局考慮讓退休註冊醫護人員重返崗位，以及可能呼籲當地人在家辦公直至夏季。

約翰遜2月29日曾謂：「冠狀病毒可能是接下來幾星期，甚至幾個月的考驗，但我確信在NHS（國民保健服務）及全國醫護人員的協助下，這個國家能渡過並擊敗它（疫情）。」

（綜合報道）