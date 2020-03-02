伊朗：美國與塔利班簽訂和平協議沒有法律依據

阿富汗主要兩個鄰國伊朗與巴基斯坦當地時間3月1日就「美國與阿富汗塔利班組織簽署和平協議」一事予以回應，當中伊朗認為有關協議沒有法律依據。

美國與阿富汗塔利班組織當地時間2月29日在卡塔爾多哈簽署了旨在結束阿富汗戰爭的和平協議。（Reuters）

據伊朗媒體Pars Today報道，伊朗外交部3月1日當天發表聲明稱，伊朗相信包括塔利班在內的阿富汗國內各政治團體，能夠通過對話的方式為阿富汗帶來持久的和平，伊方支持任何有助於阿富汗實現和平與穩定的工作，在阿富汗領導人行使主權的情況下開展。

但伊方認為美國與塔利班簽訂和平協議，甚或是美方決定阿富汗的未來，都是「沒有法律根據的」，這項協議也不是美軍合法駐守阿富汗的藉口。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）同日在接受路透社採訪時，就該份協議中一條關於巴基斯坦與阿富汗兩國關係的條款發表了觀點。

該條款的內容是，美國將致力於促進阿富汗和巴基斯坦就兩國關係進行討論並制定相關安排，以確保兩國的領土安全均不會遭到對方行動威脅。

對此庫雷希表示，如果美國計劃撤軍，那麼阿富汗方面應該與巴基斯坦展開直接對話，因為它們「將是永遠的鄰居」，反過來如果巴方想與阿富汗談論一些事情，巴方不會要求美國在這中間扮演某種角色，儘管巴基斯坦與阿富汗之間目前存在一定程度的不信任，但巴方正在盡最大努力對此進行彌合，他希望能夠建立某種機制以便讓阿富汗在「陽光之下」提出任何問題而不必求助於美國。