【新冠肺炎・日本】安倍晉三提立法　準備宣布國家進入緊急狀態

日本為預防武漢肺炎疫情蔓延，首相安倍晉三3月1日表達出希望早日完成立法的想法，盼比照過去H1N1新型流感制訂特別措施法，讓採取包括實施「緊急事態宣言」等措施成為可能。

中央社引述日本《讀賣新聞》報道，至於之前籲請全日本中小學及高中等校臨時停課，安倍今天再度呼籲，雖然此舉為各地方帶來困擾及負擔，但務必請求大家給予協助。

參議院預算委員會今天針對日本中央政府2020年度預算案進行詢答。安倍說，為讓疫情對國民生活造成影響減到最低，希望早日完成立法措施，讓政府可以採取跟之前因應H1N1新型流感疫情相同的措施，包括實施「緊急事態宣言」，希望朝野共同合作達成。

日本2012年通過H1N1新型流感的特別措施法，明定當政府判斷可能發生全國性流行造成國民生活及經濟重大影響時，首相可以宣告「緊急狀態」；一旦宣告緊急狀態，就可以用都道府縣知事的權限來限制學校及民間設施的使用。

日本放送協會（NHK）報道，安倍說，未來在特定地區發生疫情急速蔓延的情況時，要採取什麼樣的因應措施，「經常設想最壞狀況，預先進行準備很重要」。

另外，針對這次籲請全日本高中以下學校一律停課，安倍說，雖然沒有直接聽取專家意見，但因為各地相繼出現不僅大人，連小孩都被感染的情況，沒有辦法花多餘時間去做判斷，「我負判斷責任」。