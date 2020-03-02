【新冠肺炎・日本】80%患者未傳染他人　厚生省：通風助抑制傳染

日本2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者人數持續增加，累計總量已接近千人。不過，日本政府強調，日本國內的大部分患者未傳染他人。

圖為2020年2月20日，行走在東京街頭的民眾基本都戴上了口罩。（AP）

但據《日本經濟新聞》報道，日本厚生勞動大臣加藤勝信3月1日召開記者會，表示八成新型冠狀病毒感染者沒有傳染其他人。

厚生省分析過健身室、自助餐廳、屋形船、滑雪場住宿設施、帳篷等小規模聚集性感染場所後，認為通過頻繁通風及換氣等措施，能夠在一定程度抑制傳染。

據悉，病毒傳染力的強弱由「基本傳染數」（一個感染者所能傳染的人數）顯示。如果這一數值不到1，傳染會自然平息。世界衛生組織（WHO）推算，新冠病毒的基本傳染數為1.4至2.5。

日本專家會議的分析結果顯示，對國內病例細緻分析後發現，大部分感染者的基本傳染數為0到1。由於在空氣不流通等特殊環境下感染擴大，平均的基本傳染數大約為2。

醫療機構可能成為高風險場所，厚生勞動省要求疑似感染者在輕症期間在家留觀一段時間。3月1日還公開了寫有在家靜養8個要點的宣傳單，內容包括出現症狀的人和未出現症狀的人分房間住以及對公共區域進行消毒等。