馬尼拉商場發生槍擊　據報約30名人質被挾持

菲律賓3月2日發生挾持人質事件，首都馬尼拉一個商場有約30名人質被挾持，現場傳出槍聲，至少一人受傷。 當地傳媒引述消息人士指出，槍手是商場前保安，可能同時攜有手榴彈。警方到場後撤離商場內的人，並與槍手談判。

菲律賓馬尼拉V-Mall購物商場3月2日發生挾持人質事件，約30名人質被挾持，警方事發後到場處理。（AP）

事發在馬尼拉聖胡安（San Juan）市Greenhills區一個名為V-Mall的購物商場。當地時間早上約11時傳出槍聲，民眾及後從商場逃出。當地傳媒報道，槍手在購物中心辦公室內挾持約30名人質。

警方接報後趕到現場封鎖事發地點。菲律賓ABS-CBN新聞網報道，聖胡安市長薩莫拉（Francis Zamora）表示，事件中至少一人中槍，已送到醫院接受治療。購物中心管理層指出，受傷男子購物中心一名保安。

薩莫拉透露，槍手是該購物中心一名男性前保安，早前被解僱後心懷不滿。據指他可能還持有手榴彈，當局正與他談判。

菲律賓馬尼拉V-Mall購物商場3月2日發生挾持人質事件，現場有數百名圍觀者。（AP）

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案發的V-Mall主要出售電子產品及衣服。Greenhills在1970年代初期揭幕，是菲律賓當時首批開幕的購物中心之一。這建築群中有2個購物中心，分別為Virra Mall（V-Mall的前身）及Shoppesville，還有銀行、保齡球場及超級市場等。Virra Mall在2005年1月拆毀，至12月期間重建及重新裝修。

案件發生的前一天即3月1日，馬尼拉以南的甲米地省（ Cavite Province）亦曾發生類似事件，一名退役軍人在當地開槍，殺死1名女子並傷及5人。

事發地點