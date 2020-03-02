【新冠肺炎・韓國】「新天地教」播毒　掌舵人李萬熙跪地道歉

被指是邪教的韓國「新天地教」引爆韓國疫情後，教會會長李萬熙終於公開現身並首度就疫情發聲。他2月29日已接受病毒測試，今已確認他並無染病。據韓聯社報道，李萬熙當地時間3月2日下午召開新冠肺炎疫情記者會。這是「新天地教」引爆韓國疫情以來，李萬熙首次公開發聲。

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報道稱，李萬熙在記者會上行大禮道歉。他說，儘管並非本意，但出現這麼多感染者，自己毫無顏面。向國民真心道歉。

「新天地教」方面在3月2日早上稱，李萬熙新冠病毒檢測結果呈陰性。

「新天地教」被指是導致韓國新冠肺炎疫情大爆發的罪魁禍首。圖為2020年2月19日，防疫人員在位於韓國大邱的一「新天地教」教會門外噴灑消毒劑。（Reuters）

韓國首爾市長朴元淳3月1日以過失殺人罪等罪名，向檢方起訴李萬熙為首的「新天地」負責人。

2月9日和16日，一名61歲的韓國籍女士先後兩次前往「新天地」大邱教會做禮拜，事後被確診，導致數十名教徒被感染，韓國官方認定其為超級傳播事件。

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其後，韓國啟動對「新天地」教會約21萬信徒的病毒檢測，韓國新冠肺炎確診人數也由此持續攀升。韓國疾病管理本部3月2日通報稱，韓國新增476例新冠肺炎確診病例，累計確診4,212例，累計死亡22人。而大邱市「新天地教」一教會的確診數佔到總確診數的60%。

此外，韓國中央防疫對策本部3月1日宣布，目前正在通過法務部全面確認國內「新天地」教會教徒的出入境記錄，並指出「雖然尚未確定，但韓國國內部分教徒於2020年1月曾前往中國武漢後回國」。

韓國法務部於2月29日向疾病管理本部通報244,743名教徒自2019年7月1日至2020年2月27日出入境記錄。經確認，韓國國內211,462名教徒中有3,572名是從中國進入韓國的。中國國內教徒中有3,610名在同一時段進入韓國，其中有42名教徒來自武漢。

韓國政府官員於2月27日關閉大邱市新天地教會會址。（AP）

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