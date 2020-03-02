【新冠肺炎・伊朗】確診增50%至1501宗　死亡率約4.4%全球最高

伊朗3月2日公布國內2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增確診病例523個，令整體確診個案增至1501個。該國新增死亡12個案，令整體死亡個案增至66個。 伊朗出現第一宗個案是在2月19日，然而在短短不足2周之間，已出現如此多個的病例。

伊朗衛生官員3月2日公布該國再有523宗新增確診個案，全國個案迄今增至1501個，死亡個案新增12個，整體增至66個，是中國以外最多死亡個案的國家。伊朗新冠肺炎死亡率約為4.4%，是全球最高。



伊朗的感染情況嚴重，從政府官員到高層都「中招」可見一斑。伊朗媒體塔斯尼姆通訊社報道，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問委員會成員米爾穆哈馬迪（Seyyed Mohammad Mirmohammadi）感染且不治身亡。

終年71歲的米爾穆哈馬迪生前，自2017年起便是國家利益委員會（Expediency Discernment Council）一員。

曾任伊朗駐梵蒂岡大使的81歲伊朗教士霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi，暫譯）確診患病，2月27日在庫姆市病逝。伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）亦在2月27日確診感染。