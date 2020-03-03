美財政部祭出制裁　控告兩中國人助朝鮮黑客洗錢

美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）3月2日公布制裁兩名中國公民，指控他們協助有朝鮮政府支持的黑客「清洗」價值1億美元的加密貨幣。

OFAC的聲明指出，田寅寅（Tian Yinyin）與李家東（Li Jiadong）在黑客組織拉扎勒斯集團（Lazarus Group）活動中衍生的行為扮演角色。組織被指在過去數年在加密貨幣交易中竊取巨額加密貨幣。

美國財政部說，田寅寅與李家東在朝鮮2018年4月入侵盜取加密貨幣行動中收到約9100萬美元，並從另一宗竊盜行動獲得950萬美元。他們將有關資金進行轉送，令人難以確認它們的來源。

2018年4月行動中被偷的、價值2.5億美元的加密貨幣，估計佔2018年朝鮮竊取虛擬貨幣總額的一半。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說：「朝鮮在對金融機構展開密集網路攻擊以偷取資金方面，繼續進行廣泛的行動。美國將繼續保護全球金融體系，向這些協助朝鮮從事網路犯罪的人追究責任。」

美國司法部3月2也在網站發布新聞稿，他們被控以合謀洗錢罪，以及從事未經授權許可的金錢轉移業務。

《華爾街日報》報道，華府官員一些懷疑中國人士在平壤的黑客行動中提供協助，但這是美國首次控告中國公民協助朝鮮的網絡行動。