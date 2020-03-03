【新冠肺炎】美國疾控中心檢驗病毒方式遭抨擊存在缺陷

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。美國媒體3月2日報道，美國疾病控制與預防中心（CDC）一開始存在防疫缺陷，分析擔心這可能為美國疫情帶來風險，並質疑當局犯下錯誤。

新冠肺炎：美國疾病控制與預防中心被指處理疫情存在缺陷，圖為2月29日華盛頓州一名醫護人員將擔架帶到護理機構。（AP）

《紐約時報》3月2日的報道指出，第一個問題是CDC的檢測試劑盒有生產缺陷。當局2月起分發試劑盒到地方公共衛生實驗室，但及後發現試劑盒存在缺陷，檢測結果或不準確，需要幾周時間更換。

試劑盒亦沒有廣泛發給醫院和公衛實驗室，無試劑盒的機構，必須將樣本送到亞特蘭大的美國疾控中心檢驗。

第二個問題是檢驗對象的標準過於嚴格，當局僅建議對極少數人進行檢測，包括呼吸道出現症狀，而且最近去過中國，或是與已確診感染者有密切接觸。

報道指出，當局目前僅檢查近500名美國人，但其他國家已進行數以萬計測試，中國更可能已測試數百萬次。北卡羅萊納大學教堂山分校（The University of North Carolina at Chapel Hill）冠狀病毒及新興疾病專家巴里奇（Ralph Baric）斥：「韓國每日能做一萬次測試，為何我們卻做不到？」

新冠肺炎：美國疾病控制與預防中心被指處理疫情存在缺陷，圖為2月29日一名醫護在院外稍作休息。她任職的護理機構有50多人接受檢測，並有兩宗確診。（AP）

亡羊補牢為時已晚？

對於種種批評，加上外界擔心會大規模社區爆發，美國食品及藥品管理局（FDA）2月29日稱，將允許數百家美國學術性醫院實驗室立即開始檢測新冠病毒，意味能接受病毒檢測的人數將大增。

當局亦擴大合資格檢查的規限，包括從韓國或意大利等地返國的人，以及病情嚴重且症狀無法解釋的住院患者。

報道指出，專家擔心這些舉措是否為時已晚，坊間亦質疑政府在控制疫情犯下錯誤。CDC前主任弗里登（Thomas Frieden）指出，當局顯然在推出測試時有問題，但認為現時情況正在改善。

哈佛大學流行病學家米納（Michael Mina）指出，這種無能為力確實超出了人們對CDC的期望。他又指出，在全球病毒領域，這並不是一個很難解決的問題。