【新冠肺炎】意大利口罩依賴進口　至少還需1,000萬個

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歐洲2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最嚴重的意大利，本身沒有生產口罩，因此只能仰賴進口。意大利民防保護部（Civil Protection Department）總監丹傑洛（Luigi D'Angelo）3月3日表示，意大利已從南非進口80萬個口罩，但至少還需要1,000萬個。

意大利目前是歐洲2019冠狀病毒病疫情最嚴重的地方。米蘭一名女子3月3日在加里波第地鐵站等候列車時，戴着口罩及手套以預防病毒感染。（Reuters）

丹傑洛接受法國傳媒電話訪問時表示，「我們（3月2日）收到來自南非的40萬個口罩」，3月4日「還會收到相同數量的口罩」。

丹傑洛表示，意大利需要「800萬個外科口罩」，提供新冠肺炎確診患者以及接觸患者的人員使用。

他續指，意大利還需要數百萬個FFP2及FFP3口罩，給直接接觸到病患的醫護人員使用。白色的FFP2及FFP3口罩提供的保護力高於街頭常見的一般綠色外科口罩。

丹傑洛又表示，有些醫院的「供應很快耗盡」，並補充指，意大利疫情最嚴重的倫巴第區（Lombardy），1天就要用掉20萬個口罩。

意大利自2月22日起已通報超過2500宗新冠病毒確診病例，79宗死亡病例，當中倫巴第區共有1520宗確診病例，55人死亡。

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