【新冠肺炎】韓國新天地教損公眾利益　首爾政府：將吊銷社團執照

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在韓國持續擴大，當地逾半病例與「新天地教會」有關，飽受批評的新天地教教主李萬熙3月2日下跪道歉。首爾市政府3日批評教會損害公眾利益，決定取消其社團法人許可執照。

「新天地教會」教主李萬熙3月2日親自下跪道歉，在記者會結束後，李萬熙離開時豎起拇指（Reuters）

官員：該教仍在地下場所傳教和聚會

韓國《中央日報》報道，首爾市文化本部長柳延植3日召開9例行記者會，他稱新天地教會有害公眾利益，決定吊銷新天地教會的法人執照，當局將在下周召開聽證會。

柳延植指出，新天地教會有責任積極配合政府及防疫部門的工作，但在提交信徒名單時不斷拖延、偽造，並有組織地迴避調查。他又透露，據政府了解，教會目前仍在各種地下場所舉行傳教和聚會。

報道指出，新天地教會2011年11月在首爾成立法人，在成立當時的法人名為「永遠的福音耶穌傳教會」永，此後改為「新天新地證據帳幕聖殿耶穌教傳教會」。該法人地址在江南區，代表為新天地教總會長李萬熙。

根據相關法律，地方政府有權在法人涉嫌「不屬於法人設立目的的營業、違反設立法人許可條件、妨害公益」等行為時吊銷法人執照。