【新冠肺炎】誤放確診患者　試劑盒出錯　專家：美國錯過防疫機會

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例突破逾百宗，其中在重災區華盛頓州，估計病毒已經傳播近六周。由於疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）起初寄出的檢測試劑盒出錯，專家認為錯過了最佳的防疫機會。

疾控中心提供的檢測試劑盒包括三個試劑，其中一個未能如常運作，拖慢地區檢測病毒的速度。約翰霍普金斯大學健康保障中心高級學者阿達爾賈（Amesh Adalja）認為，試劑盒的問題導致美國有一段比想像中長的時間未有足夠的測試能力。

阿達爾賈表示，廣泛檢測重要，因為可以察覺到徵狀輕鬆的感染個案。他舉例指，華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County）一名高中生出現類似感冒的病徵，但無外遊，後來確診，證明病毒似乎已經在無外遊的人士之間傳播。

西北大學范伯格醫學院全球衛生研究所行政總監墨菲（Robert Murphy）認為，聯邦衛生官員應該更加積極檢測病毒，追蹤個案，從而減慢社區傳播。他形容，已經錯過防疫機會，由於拖慢進展，將會有更多個案。

美國紐約州累計有2宗確診個案。3月3日曼哈頓街頭有行人戴上口罩。（美聯社）

疾控中心另外也曾誤放一名確診患者。91名從武漢撤走的僑民在德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受為期14日的隔離。一名女子兩次接受檢測病毒，結果均呈陰性，2月29日獲准放行。不過之後疾控中心收到另一份結果，發現女子對病毒呈弱陽性。

聖安東尼奧市長尼倫伯格（Ron Nirenberg）指，疾控中心在收到所有測試結果前便放走患者，使公眾遭受潛在傷害。德州州長阿博特（Greg Abbott）也批評做法不可接受。尼倫伯格3月2日因為事件宣布進入緊急狀態。