【新冠肺炎】大阪演唱會爆疫情　麥當勞員工發燒照上班兼無戴口罩

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，在日本，當局發現有多人在大阪一場小型演唱會後確診感染，當局正追尋曾觀看該演唱會人士的去向。 有關這場演唱會的確診者之中，有一名50多歲女患者是京都一間麥當勞的員工，她被揭在出現發燒症狀後繼續上班，工作期間且未有戴口罩，惹來爭議。

日本爆發疫情，受感染者數正在增加。（Reuters）

日本多間傳媒報道，大阪一個Live House在2月中舉行的一場小型演唱會，其中有3名參加者先後確診新型冠狀病毒。而這3人亦先後傳染給家人及朋友，至今造成合共8人染病。

日本放送協會（NHK）報道，其中一名確診患者是居住京都的50多歲婦女。她在京都的麥當勞任職，2月21日時一度出現發燒症狀，卻仍然上班，包括在20、28及29日在晚上於京都吉祥院麥當勞的分店當收銀員工作，期間未有戴上口罩。她最後在3月3日確診感染新型冠狀病毒。

該麥當勞分店自3月3日起停止營業，派員清潔消毒，曾與女患者接觸的員工要隔離檢疫。

大阪府已邀請國立感染症研究所成立特別調查小組，追查當日參加演唱會約150人的下落，但目前仍有90人無法聯絡。報道指已得悉另一名受感染者的女性是託兒所員工，在演唱會後曾上班多天，當局正密切監察託兒所內過百名員工及幼童的狀況。