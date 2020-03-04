【新冠肺炎】伊朗再增586宗確診個案　魯哈尼：幾乎蔓延所有省份

伊朗衛生部3月4日表示，在過去一天，伊朗新增586宗確診2019冠狀病毒病（Covid-19，俗稱武漢肺炎）個案，累計確診增至2922宗，死亡病例92宗。

據路透社3月4日報道，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）3月4日講話稱，疫情幾乎蔓延伊朗所有省份。魯哈尼稱「這是一種廣泛傳播的疾病」，又指「它幾乎蔓延到我們所有的省份，從某種意義上說，這是一種全球疾病。」

魯哈尼說，伊朗日以繼夜努力克服新冠病毒的傳播，但外界一些別有用心的人仍發佈關於伊朗疫情的虛假消息。

魯哈尼還表示，美國在對伊朗實施制裁的同時稱要提供幫助，他們應該解除對伊朗所需的醫藥的制裁。

伊朗已有多名政府高官確診感染新冠肺炎，包括伊朗衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）、副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）與伊朗工業、礦業和貿易部長拉赫馬尼（Reza Rahmani）。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的一名高級顧問米爾穆罕默迪（Seyyed Mohammad Mirmohammadi）因感染新冠肺炎死亡。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，截至3月3日，伊朗290人的議會中，至少有23名議員已確診感染新冠肺炎，比例高達8%。目前伊朗議會已經無限期休會，議員也被要求不得和公眾會面。