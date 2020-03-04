金與正罕見發聲狠批青瓦台　韓國統一部不知所措

韓國日前批評朝鮮進行軍事訓練，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正罕見發聲回擊，韓媒稱，韓國方面對此有些不知所措。

韓國對金與正的言論不知所措

韓聯社3月4日報道稱，韓國統一部發言人呂尚基4日在記者會上答問時表示，不對金與正的談話置評，但政府認為，為實現韓朝關係發展和韓半島永久和平，韓朝雙方需相互尊重和共同努力。對於金與正在朝鮮的地位是否有所提升，他表示會在進一步分析後再做評論。

報道稱，韓國統一部為了在新冠疫情平息後多方面開展韓朝合作項目而進行各項準備工作，在這種情況下朝鮮發表譴責性談話也令統一部不知所措。統一部前一天公開了「2020年主要工作推進計劃」，計劃包含打造非軍事區國際和平地帶、推進散客赴朝游、交流合作多元化。

報道強調，另外，青瓦台有關人士對金與正的談話態度謹慎，只表示會就朝鮮發表談話的背景進行研究，暫且不會發表立場。執政黨有關人士則表示，不必將此次談話過度解讀為朝鮮完全關閉對話之門或大幅轉變對韓政策基調。該人士還表示，金與正的談話以及之前朝鮮發射飛行器等有可能是在疫情之下朝鮮為加強內部團結採取的措施。

據悉，朝鮮軍隊3月2日進行了火力打擊訓練，朝鮮領導人金正恩現場指導訓練。韓國方面發聲批評朝鮮，朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正罕見3月4日罕見發聲回擊。

金與正罕見發聲批韓國

朝中社3月4日報道稱，金與正對青瓦台的低級思維表示驚愕。據悉，這是金與正首次以自己的名義發表談話。

金與正說，朝鮮進行訓練不是想威脅任何人。對為防禦國家存在的軍隊來說，訓練就是正業、自衛行動，但是，韓國青瓦台傳出「十分遺憾」、「要求停止」之類的聲音，實在感到驚詫，不能不說是冒昧的言論。

她還強調，熱衷於戰爭演習的人卻對人家做軍事訓練說三道四，簡直是賊喊捉賊的頂峰。她稱，一言以蔽之，他們自己要做好軍事準備，卻不讓朝方進行軍事訓練，究竟誰會看待這樣強詞奪理的人是正常人，她稱，青瓦台此類不合乎邏輯的主張和言行只會更加激發朝方對超出個人包括整個韓國的不信任、憎恨和蔑視。