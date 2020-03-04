【新冠肺炎】意大利確診人數突破3000　全國學校停課至15日

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在意大利迅速蔓延，意大利政府決定讓全國所有學校暫時停課至3月中。而當地的確診個案在3月4日突破3000宗，當中有107人喪生。

意大利安莎通訊社等媒體3月4日報道，在意大利總理府舉行的內閣會議上，總理孔特（Giuseppe Conte）同意將意大利境內所有學校及大學從3月5日開始關閉至3月中旬。

教育部長阿佐琳娜（Lucia Azzolina）其後宣布停課的決定，指希望學生可以盡快重返校園，當局會確保學生可以獲得必需的公共服務。

目前在意大利，疫情最嚴重的北部地區學校已經停課。

意大利的疫情近期有快速擴散迹象。在2月20日的確診病例只有3人，但到了3月4日，當地確診病例由3日的2502宗急升至3090宗，累計死亡人數從79人急升至107人。

與多個國家接壤或一海之隔的意大利亦向鄰國輸出病例，瑞士、克羅地亞、奧地利、羅馬尼亞、希臘、丹麥等國最近都宣布，其境內首宗確診病例有意大利接觸史。

為應對疫情，意大利將全國劃分為三個區域。風險最高的「紅色區域」為疫情最早爆發且封城的11個市鎮，防控措施也最為嚴格，包括禁止人員進出，所有公共活動全部取消，公共交通、貨運均暫停，除必要外的所有企業生產經營活動全部停止等。