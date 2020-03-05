【美國大選】拜登勝出初選關鍵：選民認為他更能擊敗特朗普

美國前副總統拜登（Joe Biden）在「超級星期二」取得10個州的初選勝利，反超對手桑德斯（Bernie Sanders）。有美媒分析，拜登勝出的一個重要理由，是選民認為他「更有可能」擊敗特朗普（Donald Trump）。

拜登成為了超級星期二的贏家，在14個州的初選中勝出10個。（Reuters）

在超級星期二前一天，民主黨的兩名總統參選人布蒂吉格（Pete Buttigieg）和克洛布徹（Amy Klobuchar）宣布棄選，改為支持前副總統拜登。有分析指這是因為民主黨有意推舉屬於傳統溫和派的拜登，而非帶有社會主義色彩、被標籤極左的桑德斯。

但在選民立場上，儘管結果似乎跟隨着民主黨主流意志，但政治取向並非選民優先考慮的。桑德斯的支持度仍然強勁，特別受到了年輕人的支持。

選民以「最有能力擊敗特朗普」作投票選項

美媒分析指出，其中一個拜登能勝出的可能，是因為他「更有可能」擊敗特朗普。《華盛頓郵報》聯同威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin at Madison）進行民意調查，詢問選民會優先以什麼為基準投票。

結果發現最多選民會因「我同意他的政見」而投票，但第二的原因是「他最有能力擊敗特朗普」，較第三的原因「他是最合適能當總統的人」還要高。這意味除了政見外，能否擊敗特朗普成為選民投誰票的重要原因。而事實不論是拜登還是桑德斯，都把「打倒特朗普」成為自己的宣傳之一。

拜登有着與奧巴馬（Barack Obama）及希拉里（Hillary Clinton）相同的風格與路線，獲得了傳統民主派及黑人選民的支持。綜合而言讓拜登更受歡迎，獲得更多選票。

桑德斯4日在佛蒙特州出席造勢大會時，指責拜登的政見老舊：「你不能用一個同樣的老舊政治方式，擊倒特朗普。」

「我們將擊敗特朗普，因為我們正在組織前所未有的，包含了基層、多代、多種族的運動。」桑德斯強調他才是新的民主黨代表，是打倒「美國歷史上最危險總統」的最佳人選。