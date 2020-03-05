【新冠肺炎·美國】無懼疫情？　洛杉磯馬拉松宣布周日照常舉行

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國肆虐，美國也不例外，加州更是全國最多病例的州份。不過，洛杉磯馬拉松（Los Angeles Marathon）主辦單位仍決定照常在本周日（3月8日）舉行，估計約2.7萬名跑手參加。

全球多個馬拉松比賽受新型肺炎疫情影響。東京馬拉松在3月1日舉行，比賽取消一般跑手名額，僅餘200多名精英跑手參賽。（AP）

洛杉磯馬拉松主辦單位3月5日在社交網站Twitter宣布，活動繼續按計劃舉行。根據官方網站，今年的洛杉磯馬拉松吸引約2.7萬名跑手，來自美國50個州份及超過78個國家與地區。數以千計的義工會參與活動，也會有大批民眾在沿途觀賽。

《洛杉磯時報》報道，縣政府曾經討論在當地的運動比賽中，是否應該禁止觀眾在現場觀賽，但至目前為止，洛杉磯馬拉松的主辦單位稱仍會按照安排舉行，未有表示禁止民眾觀看。

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洛杉磯衛生官員戴維斯（Muntu Davis）則表示，官員與馬拉松組織者已討論多個預防方法，以確保場地會有地方提供給公眾洗手，以及現場醫護職員會評估跑手有否患病。

加州是美國出現最多個案的州份，截至3月5日有51宗確診感染新型肺炎個案，並在3月4日出現首宗死亡個案。在加州內的洛杉磯縣，縣內有7宗確診個案，縣政府並已宣布進入公共衛生緊急狀態，以確保有需要時有可能得到加州及其他縣的援助。不過官員又指，檢驗至今沒有顯示病毒正在社區傳播。

但在疫情爆發後，全球各地之前已有多個馬拉松改變計劃，例如東京馬拉松「大縮水」，取消普通跑手賽事，僅餘200多名精英跑手參賽，法國和韓國則分別取消巴黎半程馬拉松及首爾馬拉松等。