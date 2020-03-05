【新冠肺炎】韓國新天地教會捐款約8000萬港元助抗疫

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球多國肆虐，韓國已錄得超過5000宗確診感染個案，當中逾半個案與當地的「新天地教會」有關，該教會飽受批評。新天地教會3月5日宣布向抗疫的募捐機構「社會福利共同募捐會」捐款120億韓圜（約8000萬港元）。

韓國政府職員3月3日在高陽市戴着口罩致電給「新天地教會」的會員，查核他們有否出現2019冠狀病毒病徵狀。（AP）

「新天地教會」教主李萬熙之前已在3月2日下跪道歉，希望平息眾怒，韓聯社報道，該教會3月5日再表示，向抗疫救援活動捐款120億韓圜，當中大邱分會和總會分別捐出100億韓圜（約6700萬港元）和20億韓圜（約1300萬港元）。

「新天地教會」指，對於教內出現多宗確診病例深感愧疚，將全力組織人力物力提供支援，期待疫情早日平息，願患者早日康復。

韓聯社5日電話訪問「社會福利共同募捐會」相關人士。對方表示，他們通過媒體報道才得知捐款消息，事前未知悉，而「新天地教會」已透過募捐會的公開帳戶完成轉帳。

「新天地教會」在這次疫情中飽受爭議，韓國中央災難安全對策本部3月3日指，政府目前已安排約4300位新天地教大邱分會的信徒接受病毒檢測，其中約2600人確診感染，比例約60%。