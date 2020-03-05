【日本疫情】日本3月9日起強制隔離中韓入境者14天　包括香港澳門

日本首相安倍晉三3月5日宣布，自日本時間3月9日凌晨0時起，所有從中國與韓國入境日本的人士將強制送至指定場所隔離檢疫14天，不可乘坐公共交通工具，措施暫定實施至3月31日，對象包括日本人。他又表示，措施實施期間，所有從中國與韓國飛往日本的飛機，都限定在東京成田機場或大阪關西機場降落。 日本放送協會（NHK）報道，該措施包括香港與澳門在內。

圖為安倍晉三2020年1月出席國會會議（Getty）

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暫停中韓旅客簽證效力

安倍晉三當天與官員召開會議，商討應對疫情的政策，之後發表講話。共同社報道，日本政府對於已向中國、韓國旅客發放的簽證，會暫停其效力。

法務大臣：暫停香港澳門人士免簽證入境

日本法務大臣森雅子則在社交網站Twitter宣布，日本將拒絕來自韓國及伊朗兩國部分地區人士的入境，並會暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排。

日本多間媒體當天較早前已報道，東京政府準備加強對旅客的入境限制，其中共同社報道，日本政府開始探討暫停已向中國、韓國發放的簽證的效力，還計劃要求來自兩國的遊客暫時勿赴日本等。

截至3月5日下午7時，日本全國共有1047宗確診感染新型冠狀病毒個案，包括706名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客與船員，死亡個案則有12宗，其中6人為「鑽石公主號」的乘客或船員。

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