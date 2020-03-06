【新冠肺炎】何大一：病毒毫無疑問起源於中國

美國華裔科學家何大一3月3日接受《美國之音》訪問時表示，他並不認為新型冠狀病毒有可能是被惡意製造，或是從實驗室中所釋放出來，但毫無疑問是起源於中國；對於該病毒可能起源於美國的討論，他則表示「其科學性非常非常令人懷疑」。

何大一是哥倫比亞大學醫學院教授，早年以研發治療愛滋病「雞尾酒療法」而成名，目前正率領團隊研發抗新型冠狀病毒的藥物。他說：「根據我們對嚴重急性呼吸道症候群（SARS，俗稱「沙士」）和新型冠狀病毒的了解，以及對從其他動物物種中發現的新型冠狀病毒的了解，我毫不懷疑它起源於中國。」

他強調，找到新型冠狀病毒的起源，對於應付下一場傳染病至關重要，又指人類在20年內遇上3次冠狀病毒（即沙士、中東呼吸綜合症、武漢肺炎）爆發，因此需要針對冠狀病毒家族提出永久解決方案。

何大一說，在2003年沙士疫情肆虐之後，為研究抗沙士藥物和疫苗，他曾對中國提出很多建議，如果當年大家能堅持有關的研究工作，所開發出的藥物或能對現時的新型冠狀病毒起作用，「但是很糟糕的是，一旦疫情消失，政治的承諾、資助研究的意願就都消失了。這是一個我們不能再犯的錯誤。」

他亦表示，中國在應對新型肺炎爆發上，在科學方面可圈可點，但在遏制疫情上由於缺乏透明度、互相推卸責任，導致疫情大規模爆發。至於全球疫情趨勢，何大一說：「如果我們看到案例在中國繼續下降，並假定在韓國和伊朗不再蔓延得太厲害，那就仍有機會遏制它，那麼它會循着自然途徑走。那是我們大家所希望的。但是我們對此信心並不足。」

（綜合報道）