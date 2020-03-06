【一分鐘看世界】美股過山車、日本突「封關」、郵輪再驚魂

今天是3月6日，星期五。
為忙碌的一周劃上句號前，你需要知道的國際新聞：
歐美股大起大跌
新型肺炎蔓延全球，航空業界警告今年面臨巨大損失，投資市場情緒因而受到拖累，歐洲股市錄得跌幅，美股三大指數全日向下發展，令早一日的升幅完全蒸發……（按此閱讀更多）
華爾街上個交易日升過千點，但在5日的股市中完全蒸發掉。（Reuters）
日本急封關抗疫
說回疫情方面，意大利、法國的確診人數繼續上升，連帶南非亦出現首宗病例。另外美國紐約州的形勢同樣嚴峻，但當地的日常生活則似乎沒太受影響，而參眾兩院已經通過緊急撥款，為抗疫帶來希望。
至於在亞洲的情況，重災區之一的韓國獲朝鮮致慰問函，日本則宣布延遲習近平的訪問，惟當地的物資供應持續緊張，口罩價格仍然高企；當地唐人街則成為針對目標。東京政府為應對疫情，終於宣布暫時實施封關及隔離令……（按此閱讀更多）
日本受到疫情影響，全國各地接連傳出確診個案，當地旅遊業大受打擊，在7月舉行的奧運會亦面臨延期或取消的危機。（AP）
俄土領袖對話
俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安於莫斯科會面，討論敘利亞問題。經過6小時的對話後，伊德利卜省的和平或出現曙光……（按此閱讀更多）
「鑽石公主號」惡夢再現？
新型肺炎的其中一個重災區是「鑽石公主號」郵輪，船上有超過700人受感染，其他乘客有部分仍然接受隔離。但一波未平，一波又起，屬於同一間郵輪公司的「至尊公主號」懷疑爆發疫情，另一郵輪「歌劇號」亦面臨漫長的海上隔離生活……（按此閱讀更多）
美國民主黨的兩頭馬車之爭
「超級星期二」過後，美國民主黨的總統候選人之爭變得明朗，選戰已經成為拜登與桑德斯之爭，再挑戰現任總統特朗普。而本來有意成為首位女總統的沃倫黯然退選，但未表態會支持哪一位參選人。另外，後來加入的紐約前市長彭博亦決定退出，令他的「燒錢」拉票活動成為白費……（按此閱讀更多）
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