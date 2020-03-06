【新冠肺炎】特朗普：疫情可能衝擊美國經濟

美國總統特朗普（Donald Trump）3月5日承認，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發可能會讓美國經濟遭受打擊。面對民主黨的批評，特朗普回應稱「沒有人把病毒歸咎於我們」，又指疫情是始於中國。

路透社3月5日報道，美國總統特朗普承認新型肺炎疫情爆發可能會讓美國經濟遭受打擊，但預計這難關最終會過去，並為他處理危機的方式辯護。

當特朗普被問及疫情是否損害經濟時，特朗普稱「這肯定會產生影響。與此同時，我不得不說，人們現在待在美國，把錢花在美國，我喜歡這樣。」

特朗普重申，他在危機早期對中國實施的旅行限制幫助限制了疫情在美國的爆發。

特朗普說「一切都會好起來的。每個人都必須保持冷靜」，他又稱「我們已經為每一種可能性制定了計劃，我認為這是我們必須做的。我們希望這不會持續太久。」

民主黨人批評特朗普政府沒有做好應對疫情的準備，特朗普對此回應說「我認為人們覺得我們做得很好。我們要做的是做一份專業的工作。沒有人把病毒歸咎於我們」，他又稱疫情始於中國。

美國參議院3月5日通過了一項83億美元的法案，以應對疫情。一天前，眾議院以壓倒多數通過了這項法案。這項法案現在正等待特朗普簽署。