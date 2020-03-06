【泰國入境】泰衞生部：不強制隔離香港等地旅客　要每日申報健康

泰國政府公布的隔離令訊息引起混亂後，泰國衞生部官員3月6日下午表態稱，不會強制隔離從受疫情影響地區入境的旅客，即包括中國大陸、香港、澳門等，但泰方表示會建議他們在居所隔離，又稱要求他們每日申報健康。

衞生部官員：建議在居所隔離

衞生部常務秘書素坤（Sukhum Kanchanapimai）表示，該部門建議有關入境者在居所隔離（home quarantine）。此意味並非強制隔離。

3月6日早上仍有不少港人在香港機場準備出發到泰國各地（張美華攝）

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衞生部旗下疾病防治廳副廳長塔納拉（Tanarak Plipat）則表示，會要求這些入境者每日申報健康，否則他們會面臨受罰的法律風險。但官員並未向媒體講述如何每日申報健康的具體做法，也未提到政策何時生效。

這次「隔離令風波」源於泰國衞生部發言人3月5日接受路透社採訪時，曾稱自3月6日起，來自香港、澳門、中國大陸、韓國、伊朗及意大利的人士入境後需要自行隔離14天，引起國際關注，但之後泰國旅遊局否認消息，出現混亂。

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