【新冠肺炎】美華盛頓州再多1人不治　全國累計15死亡個案

武漢肺炎疫情在美國蔓延，根據美國有線電視新聞網絡（CNN）統計的最新數據，目前全美已有19州傳出感染案例，累計14人死亡，以及228個確診及推定確診病例。

美國華盛頓州再多1人不治，州內死亡人數增至14人，全國累計15人死亡。另外，CNN報道美國目前有282人確診感染病毒，當中49人是撤離回國的美國公民。

至於正在停泊於三藩市港口的郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）有7人確診，包括3月4日成為加州首宗死亡個案的男乘客。他生前在2月11日至21日乘坐郵輪。此外船上有21人對病毒測試呈陽性反應，當中19人是船員，2人是乘客。

加州空軍國民警衛隊（California Air National Guard）6日動用直升機，把篩檢器具空投至郵輪上。

郵輪方面表示，在一些人出現徵狀後，醫護人員蒐集船上45人的篩檢樣本。它們隨後被送往加州里士滿（Richmond）一個實驗室進行檢驗。

至尊公主號所屬的「公主遊輪公司」（Princess Cruises）表示，這艘郵輪上共有2422名乘客與1111名工作人員，總計超過3500人。船上人員分屬54個國籍。

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郵輪從二藩市出發前往夏威夷，展開15天旅程，原本預定4日在三藩市靠岸，但現時停留在海上。三藩士緊急應變部門主管卡羅爾（Mary Ellen Carroll）稱在檢驗結果出爐前，郵輪須待在海上，不得靠岸。預料檢測結果將揭曉。

據瞭解，此前有消息稱CDC在今年2月期間向美國各地醫療機構分發的一批病毒檢測試劑盒中存在缺陷，此舉導致一些地區對新冠病毒的檢測工作出現停滯，後來美國食品藥品管理局（FDA）於3月1日對此事做出了回應，稱「新版本的試劑盒已發放使用並且將在本次疫情中提供高度準確的診斷結果。」

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月6日早些時候在接受CNBC採訪時表示，美方與中方所開展的關於獲取新冠病毒數據方面的合作其結果被證明是「令人沮喪的」，此舉導致美方所獲得的關於病毒溯源方面的信息「不完善」，而這些信息對於研發疫苗以及制定防疫措施來說十分關鍵，因此美方目前在面臨諸多挑戰時處在了落後位置並且這一事實與中方所採取的一些行動有關。

此外根據最近的一次疫情數據顯示，美國總共確診新冠肺炎病例215例，其中有49曾乘坐包機從境外返回美國，而剩下的167例則在美國本土發現並分布在美國19個州。