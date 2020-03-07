【沙特王室內鬥】國王弟弟與侄兒被捕　王儲先發制人鏟除爭權對手

中東沙特阿拉伯王室傳出「內鬥」消息，外國多間傳媒3月6日報道沙特有3名高級王室成員被捕，包括國王的弟弟及侄兒。分析認為，掌權的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）是藉此鏟除潛在爭權對手，尤其是近年他因《華盛頓郵報》記者遇害、沙特石油設施遇襲等事件受到批評，希望鞏固權力。

納伊夫3月6日遭扣押，圖為納伊夫2015年出任王儲時到訪美國期間（Getty Images）

3名高級王室成員被捕

多間外國傳媒包括《紐約時報》等引述消息人士報道，沙特有3名高級王室成員被捕，分別是國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）的弟弟艾哈邁德（Ahmed bin Abdulaziz al Saud）、國王的侄兒兼前王儲納伊夫（Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz al Saud），還有一人是納伊夫的弟弟納瓦夫（Nawaf bin Nayef）。

報道指出，王室守衛當日早上前往艾哈邁德和納伊夫的住所，以叛國的指控扣押兩人，他們面臨終身監禁或死刑。另外納瓦夫也已經被捕。

沙特屬富裕國家，王室坐擁巨額資產，但近年王室也多次出現內鬥新聞。圖為沙特阿拉伯聖城麥加的街景（美聯社）

納伊夫2年前已遭軟禁

艾哈邁德和納伊夫都是重要王室成員，納伊夫更加是前王儲，但自2017年穆罕默德取而代之成為王儲後，兩人的權力也大不如前，納伊夫更是自2017年起軟禁在家中，並遭削去內政大臣的職位。

王儲穆罕默德過去已曾「清洗」王室，2017年11月時便曾下令突擊搜捕行動，以打擊腐敗為名拘捕數十人包括11名王子，當中有一人是對他最具威脅的爭權對手、前國王的兒子阿卜杜拉（Mutaib bin Abdullah）。

沙特王儲穆罕默德2017年時已曾下令拘捕11名王子（Getty）

在最新的事件中，分析也認為王儲穆罕默德是想先下手為強，鏟除潛在的爭權對手。路透社更引述知情人士報道，在《華盛頓郵報》記者遇害和沙特石油設施遇襲後，部份王室成員質疑王儲是否有能力繼續帶領國家，他們認為，薩勒曼唯一仍然在生的親兄弟艾哈邁德有機會得到王室甚至部份西方國家支持，繼承王位。

不過沙特內部人士和西方外交官員認為，只要薩勒曼仍然在生，王室不太可能反抗薩勒曼最愛的兒子穆罕默德。