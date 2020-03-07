【新冠肺炎】伊朗增至145人死　新當選女議員染疫病逝

伊朗繼續受2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情困擾，當地官員3月7日公布，在過去24小時再增加逾千宗確診個案，累計達到5823宗，死亡個案增加21宗，累計145人去世。 法爾斯通訊社3月7日並報道，新當選議員拉赫巴爾（Fatemeh Rahbar）因染疫去世。

此前有媒體報道稱，生於1964年的拉赫巴爾因感染新冠病毒而昏迷，被緊急送往當地醫院救治。拉赫巴爾上月剛在議會選舉中連任。

Recently re-elected #Iranian Parliament Member Fatemeh Rahbar has died from novel coronavirus after spending two days in coma in a hospital in Tehran pic.twitter.com/XXGJI6RkWA — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) March 7, 2020

伊朗衛生部3月6日宣布，自5日以來，伊朗新增1234例新冠肺炎確診病例，累計4747例。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的最新表態稱「新冠肺炎疫情已幾乎影響到伊朗所有省份」。

新冠病毒在伊朗快速蔓延。圖為德黑蘭的市中心，行人戴着口罩來預防冠狀病毒（AP）

伊朗傳染病專家、國家流感委員會委員馬達尼（Masoud Mardani）預計，在未來兩周內，伊朗首都德黑蘭可能有多達40%的人感染新冠肺炎，他稱「新冠肺炎病毒正在伊朗蔓延，預計3月底德黑蘭將有30%至40%的人口受到感染。」