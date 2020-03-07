美國政府將向被羈押移民採集DNA　公民團體抨擊

美國政府3月6日宣布，4月開始將採集所有遭羈押移民的DNA，資料會儲存在聯邦調查局（FBI）的資料庫中。公民團體抨擊這項作法，認為會危害個人資料保護。

美國政府3月6日宣布，會在4月開始對所有遭羈押移民的DNA進行收集，並將資料儲存在聯邦調查局的資料庫。此舉是總統特朗普打擊非法移民的方法之一。圖為3月2日特朗普在北卡羅來納州出席競選活動。（AP）

國土安全部在2019年10月首度揭露這項措施。它是總統特朗普（Donald Trump）致力對抗非法移民的一環，當時已招致公民團體與移民的強烈批評。

美國2005年通過一項法律，授權某些特定的聯邦機構採集遭逮捕外國人的DNA。不過時任總統奧巴馬（Barack Obama）的政府班底已要求豁免移民。這項法律在當時引起爭論，因為政府沒有足夠的人力每年分析數十萬份DNA檢測資料。

美國司法部表示，科技日新月異，DNA檢測已更加容易。副部長羅森（Jeffrey Rosen）稱，新的提案將有助保障生命安全，並把罪犯繩之於法。

人權社運家反對這項措施，認為這對個人資料保護構成威脅，並且模糊罪犯與移民間的界線。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）高級顧問沙阿（Naureen Shah）稱「採集被羈押移民的基因藍圖不會讓我們變得更安全，只是讓政府在攻擊移民群體這件事上變得更容易。」她表示：「這使我們離政府逐一敲門要採集我們DNA的日子更加接近，根據同樣的謬論，有一天我們（也）可能犯罪。」

美國民權聯盟稱，很有可能會嘗試在法院上阻止這個措施。