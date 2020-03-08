【新冠肺炎・美國】全國400人確診19人死亡　紐約州宣布緊急狀態

美國截至3月7日，已有400宗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，死亡人數升至19人。紐約州同日宣布進入緊急狀態。

據美國有線新聞網絡（CNN）7日報道，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）以及各州和地方政府的數據，美國已有400宗新冠肺炎確診病例。

據路透社3月7日報道，美國官員7日表示，華盛頓州又有2人死於新冠肺炎，使全國死亡人數上升至19人，紐約州的確診病例數量從6日的44宗急升至76人，而一艘停泊加州三藩市對開、載有受感染乘客的郵輪「至尊公主號」有21人確診。

美國《華爾街日報》7日報道，3月6日晚些時候，美國東海岸宣布了首批死亡病例，佛羅里達州有2人死亡，佛羅里達州的感染總人數達到13人。華盛頓州則錄得100多宗病例。

據紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）辦公室的一份聲明稱，紐約州新增確診13宗新型冠狀病毒感染病例。全州的確診總數現在是89。

科莫7日同時發布緊急狀態聲明。他說，有迹象表明，病毒正在紐約州蔓延。紐約州進入緊急狀態，政府就能動用更多的資源添購醫療物資，更加迅速地聘用人員去協助政府衛生部門對目前自我隔離的病患進行監督。