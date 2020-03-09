日媒3月9日引述一名韓國官員8日表示，韓國在「三一節」後提出在檯底下向朝鮮供應用於測試SARS-CoV-2病毒的試劑及醫療用品。平壤回應說要求韓國提供口罩，原因是當地口罩短缺。

韓國面對口罩短缺的困境，正在推動國內增加生產。圖為韓國大邱當地居民2月25日在雨中排隊購買口罩，當地超市告示每人當日限購一隻口罩。（新華社）

日本《讀賣新聞》9日報道文在寅在「三一節」發表演說時講出，有意向平壤提供醫療支援。首爾政府在他發表演說後，提出在檯底下向朝鮮供應用於測試2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的試劑以及醫療用品。朝鮮對此回應並要求首爾提供口罩，但遭拒絕，理由是韓國口罩短缺。



韓國數個媒體、包括韓聯社、《韓國先驅報》及韓國放送公司（KBS）引述統一部發言人9日表示，《讀賣新聞》報道有關說法是「沒有根據」以及「完全不是真的」。他亦可否認朝鮮要求韓國供應口罩。

儘管包括韓國在內的媒體報道朝鮮出現疫情，但平壤政府迄今未有公布當地出現任何確診個案。平壤政府已採取防疫措施，包括取消馬拉松賽跑、關閉其與中國接壤的邊境，以及對包括外交人員在內的外國人實行嚴謹的隔離政策。

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