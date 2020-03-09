【新冠肺炎】韓媒：朝鮮有近1萬人被隔離

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球多國蔓延，朝鮮媒體3月9日報道，該國嚴格按規定解除隔離。韓國媒體則指，在朝鮮被隔離的人加起來可能有約1萬名，其中有39%人已解除隔離。

朝鮮目前境內未有新冠肺炎確診病例報告，圖為朝鮮政府於2020年2月15日發布的一張照片顯示，身穿防護服的工作人員正在對一處公共設施進行消毒。（AP）

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朝鮮把入境人士列為「高危人群」，「次高危人群」則是曾與「高危人群」接觸的人。這些人需要接受定點隔離或者居家隔離，期限為40天以上。外國駐朝鮮的外交官，以及與其相關的公務員、導遊和司機則需接受30天隔離。

朝鮮國營媒體《勞動新聞》指，平安南道隔離2,420多人，平安北道隔離3,000多人，江原道隔離1,500多人，慈江道隔離2,630多人，總計9,550多人。

韓聯社指，報道沒提及朝鮮總共隔離多少人，不過若加上之前被隔離的380多名外國人，全國或有約一萬人被隔離。江原道目前有1020多人已解除隔離，慈江道解除隔離的人則有2,630多名，全國共有3,650多人已解除隔離。另外，已解除隔離的還有221名外國人。

報道指，解除隔離的人還會繼續接受醫學觀察。另外，有部分公民不戴口罩，並向要求遵守防疫規定的人員表示抗議。文章強調，大家須無條件服從平壤政府的指揮。